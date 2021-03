El diputado Facundo Moyano subestimó al coronavirus y dijo que rechazaría la vacuna del coronavirus.

Después de más de un año de pandemia, Facundo Moyano le quitó todo tipo de credibilidad al coronavirus y sostuvo que, para él, se trata de "una cosa psicosomática" y que no le interesa vacunarse.

Sus polémicas declaraciones fueron durante una entrevista con María O'Donnell en Urbana Play. Cerca del final de la comunicación y luego de hablar sobre las modificaciones del impuesto a las ganancias, la periodista le consultó si pensaba vacunarse, a lo que él dijo, muy seguro, que no: "Ni con la Sputnik ni con ninguna".

Sorprendida con su contundente decisión, O'Donnell le preguntó el por qué y Moyano dio sus motivos. "No estoy vacunado ni tampoco me voy a vacunar, por más que me toque", comenzó diciendo el diputado nacional del Frente de Todos.

Como argumentos, explicó: "No le siento buen olor al virus, tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general". "Es largo, pero no me convence el coronavirus (sic)", siguió diciendo Moyano y amplió su declaración diciendo que él tuvo dos veces coronavirus sin ningún síntoma.

"Me parece que es una cosa psicosomática y muy rara, analizando la geopolítica tampoco llego a conclusiones acertadas o precisas así que no voy a vacunarme", aseguró el legislador y, para remarcar que no confía en ninguna de las vacunas que se están fabricando y distribuyendo en el mundo, aclaró: "Ni con la Sputnik ni con Ninguna".

En ese momento, O'Donnell le marcó que ya se vacunaron varios integrantes de su familia como Hugo Moyano y su esposa. "Creo que algo leí de eso", afirmó Moyano y opinó que "este tema ya está se aclaró, voló un ministro, fueron errores que se cometieron y ya está".

La aclaración Facundo Moyano tras sus dichos

Después de sus polémicas declaraciones sobre el coronavirus y la campaña de vacunación, Facundo Moyano quiso explicar sus dichos en la entrevista con María O'Donnell. Para justificarse, el diputado del Frente de Todos escribió un posteo en su Twitter en el que aclaró que no duda de la medicina ni de las medidas que está tomando el Gobierno para combatir al virus.

"Hoy en el programa de radio me preguntaron si me vacunaría y dije que no. Fue una respuesta sobre mi situación personal, y porque ya tuve COVID", comenzó escribiendo Moyano y marcó: "Pero por supuesto estoy a favor de la medicina y de la política sanitaria que se está aplicando".