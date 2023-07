La dura advertencia de Negri por el futuro de JxC: "No me dan bolilla"

El diputado de la UCR mostró su preocupación dentro de la oposición de cara a las elecciones primarias y generales.

El diputado de Juntos por el Cambio (JxC) y presidente del bloque de Diputados de la UCR, Mario Negri, lamentó que su espacio no haya logrado presentar una lista única para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto próximo y lanzó una dura advertencia para el futuro, asegurando que los dirigentes de la oposición no lo escucharon. "Perdí como loco, no me dieron bolilla", sostuvo.

En declaraciones a CNN Radio, el legislador recordó que a principios de junio pasado escribió una carta que dio a conocer públicamente "sobre la necesidad de la unidad de JxC" y remarcó que no "dieron bolilla" ante el pedido. Sobre esto, especificó. "Lo que me preocupaba mucho, por mi experiencia, era el tema parlamentario que viene, la Argentina que vamos a heredar y lo que hay que resolver. En Córdoba ya llevamos cinco meses de elecciones municipales. Entonces, todos han estado presentes". Y añadió: "Lo que pedimos fue que nos permitieran buscar el consenso para hacer una lista común y que si no era una sola lista, que acompañaran a todos los candidatos".

Mostrándose autocrítico por no lograr la dicha unión, Negri aseguró que dividir el espacio en dos "fue un grave error", no por miedo a la interna, sino porque sostiene que las energías de los políticos "tienen que estar en otro lado" teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país. Ante la consulta de si va a acompañar a Patricia Bullrich o a Horacio Rodríguez Larreta, aclaró: "Yo decidí no integrar ninguna de las listas para honrar mi palabra y la carta que había hecho pública. Me llamaron de los dos lugares para integrar pero creo que nadie es imprescindible".

Tras la fuerte interna que están protagonizando los dos precandidatos de la oposición, el diputado radical remarcó que su máxima preocupación pasa porque el próximo lunes 14 de agosto estén todos los dirigentes del mismo lado. "JxC tiene que sacar el equipo a la cancha con la misma camiseta y empezar a mostrar un estilo y el tipo de juego con el que vamos a ir adelante durante una transición dificilísima", advirtió. Y luego, apuntó contra el oficialismo: "No imaginan que en democracia, aunque vos pierdas, podés entregar el gobierno, creen que se pueden quedar de alguna manera. Trabajo para eso, y estoy a full con el tema de la ciudad de Córdoba para mañana también".

Qué municipios de Córdoba votan el domingo

Este domingo 23 de julio se elegirán intendentes y jefes comunales en diferentes localidad de la provincia luego de que Martín Llaryora triunfara en la interna ante Luis Juez para el cargo de gobernador provincial. La Ciudad de Córdoba, tal como dijo Negri, elegirá intendente y viceintendente: elección clave para el control de la provincia. Además deberán votar a 31 concejales titulares y 10 concejales suplentes del Concejo Deliberante y a cinco vocales titulares y tres suplentes del Tribunal de Cuentas.

Además de la capital, otros 20 municipios del interior de la provincia eligerán intendente y jefe comunal. Ellos son: Calamuchita (Embalse, Parque Calmayo y Río de los Sauces), Cruz del Eje (San Marcos Sierras), General Roca (Mattaldi, Nicolás Bruzone y Villa Valeria), Juárez Celman (General Deheza, Los Cisnes y Reducción), Río Seco (Cerro Colorado), Roque Sáenz Peña (Serrano), San Justo (Colonia Valtelina), Santa María (La Paisanita, Rafael García, Villa Los Aromos y Villa Parque Santa Ana), Tercero Arriba (Pampayasta Norte) y Tulumba (El Rodeo y Lucio V. Mansilla).