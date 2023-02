Elecciones 2023: Schiaretti aceita vínculos con el conservador PP para su proyecto presidencial

El cordobés se muestra como candidato para apuntalar la campaña de su delfín Martín Llaryora y así retener la Provincia frente al avance de Juntos por el Cambio. Intentó potenciar el camino del Cura Brochero como destino turístico con referentes del PP.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti se reunió ayer en España con Alberto Núñez Feijóo, senador y presidente del derechista Partido Popular (PP) de España, con quien debatió acerca de “la necesaria vinculación y articulación del Mercosur con la Unión Europea”. La semana pasada, el líder de los conservadores españoles se había reunido con el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín. Mientras tanto, Schiaretti sigue sin dar precisiones sobre cuándo serán las elecciones en la provincia y en la capital cordobesa.

La derecha argentina, principalmente el PRO de Mauricio Macri, tiene como ejemplo de construcción política al PP, que tras la recuperación democrática en España, siguió los lineamientos ideológicos del dictador falangista Francisco Franco. Durante su paso por la Casa Rosada y como jefe de Gobierno porteño, Macri aceitó relaciones políticas y comerciales con Mariano Rajoy y José María Aznar. La ultraderecha de Javier Milei, en tanto, está alineada con el partido neofascista Vox.

Schiaretti emprendió esta semana un viaje a España como gobernador para, entre otras cosas, “potenciar el camino del Cura Brochero como destino turístico; tomando como ejemplo el Camino de Santiago de Compostela”; según informaron desde el Gobierno de Córdoba. En Galicia, el cordobés se reunió con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda Valenzuela, con quien compartió sus inquietudes brocherianas. El cura José Gabriel Brochero es el primer santo nacido en esta provincia.

La campaña de Schiaretti tuvo un capítulo en la provincia mediterránea la semana pasada, cuando disertó durante media hora ante 120 empresarios PyME en el cierre del 8° Encuentro Federal de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en la ciudad de Buenos Aires. Allí, en su discurso de media hora, les dijo a los empresarios que “hay que terminar con el déficit fiscal, ustedes como empresarios lo saben, pueden perder un año, pueden perder dos; pero no pueden tener pérdidas todos los años, porque cierran. El déficit fiscal crónico es uno de los problemas serios que tiene Argentina”. Lo aplaudieron los empresarios y el presidente de la CAME, Alfredo González. La mayoría de los dirigentes de CAME están alineados con la derecha o con el peronismo ortodoxo; a diferencia de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (APyME), que defiende un modelo productivo nacional.

Frente a los empresarios de CAME, se mostró como el candidato superador de la grieta: “La decadencia argentina se ha agravado en los últimos años por culpa de la grieta; y porque los que definen la agenda política en Argentina, son los dos extremos de la grieta, y eso es malo. Pero cuando usted mira al conjunto de la sociedad, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los argentinos pensamos igual que lo que pensamos nosotros, que la grieta nos hace daño, que es necesario trabajar en conjunto, que hay que respetar las instituciones y el que piensa distinto no es un enemigo”, clamó Schiaretti.

Anti grieta, anti K

Antes de su gira a España y de disertar en la CAME; el gobernador de Córdoba se mostró con otros referentes del peronismo derechista, para armar en 2023 una coalición con Juan Schiaretti como buque insignia, para restarle posibilidades electorales al Frente de Todos.

El lunes 6 de febrero en la ciudad de San Francisco, el cordobés se reunió con su colega de Santa Fe, Omar Perotti, en un acto por las obras del acueducto del río Paraná, que llevará agua a Córdoba Capital, una obra de alto impacto en el ecosistema y que es criticada por la oposición y organizaciones ambientalistas.

Mientras que el jueves 2, Schiaretti había recibido en su despacho de la Casa de Córdoba en Buenos Aires al ex presidente Eduardo Duhalde y ambos coincidieron “en la necesidad de construir un espacio nacional superador, que tenga como meta la producción y el trabajo”. A mediados de enero, se había reunido con el ex gobernador salteño y socio en Alternativa Federal, Juan Manuel Urtubey, donde plantearon organizar un frente electoral “superador a la grieta”, aunque aclararon que era “ni con los K ni con el Frente de Todos”.

Las fotos nacionales del cordobés siguieron con el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá. Mónica Fein, ex intendenta socialista de Rosario y actual diputada nacional y socia de Schiaretti en el Congreso, también sumó su foto para el álbum de figuritas del cordobés: “Schiaretti mira al país con expectativas y ganas de construir una alternativa”, le regaló en una entrevista con el empresario de medios Jorge Fontevecchia.

Pero no todas son flores para el gobernador de Córdoba. A fines de diciembre pasado, el Frente de Todos cordobés anunció que para las elecciones provinciales y municipales de 2023, presentará candidatos propios. El intendente de Embalse, Federico Alesandri, es el precandidato a gobernador del Frente Peronista Cordobés, donde se nuclea el albertismo provincial que dirige Carlos Caserio, vicepresidente del Banco Nación. Olga Riutort, ex esposa del fallecido José de la Sota, podría ser la compañera de fórmula de Alesandri o pelear por la intendencia de la Capital.

Sin fecha de elecciones

El discurso inaugural de las sesiones ordinarias de la Legislatura cordobesa, el pasado miércoles 1º de febrero, fue el lanzamiento de su campaña nacional. Sin embargo, desde la oposición le reclaman a Juan Schiaretti y al intendente capitalino Martín Llaryora –candidato a gobernador por la alianza oficialista Hacemos por Córdoba- que anuncien las fechas de las elecciones en la Provincia y en la Capital. Schiaretti no dio ninguna pista en la Legislatura.

El gobernador y el intendente tienen opiniones distintas: Schiaretti quiere que las elecciones provincial y municipal vayan pegadas y pueden ir desde junio hasta octubre; mientras que Llaryora se plantó y necesita que la elección provincial donde él es candidato a gobernador sea cuánto antes “para garantizar el triunfo”. En las mediciones de candidato a candidato, Llaryora versus Luis Juez, hay una leve ventaja del peronista; pero al consultar partidos, Juntos por el Cambio supera ampliamente a Hacemos por Córdoba.

En el schiarettismo sostienen que la fórmula Llaryora gobernador – Daniel Passerini intendente de la Capital es imbatible y se potencian ambas candidaturas. Mientras que en el comando de campaña del llaryorismo hacen otra lectura: el diputado radical disidente Rodrigo de Loredo le puede arrebatar la Municipalidad de Córdoba al peronismo cordobesista, entonces en elecciones despegadas, si Llaryora se impone ante Luis Juez para gobernador, esa victoria potencia la campaña de Passerini para semanas después, pavimentando su victoria.

Para tranquilizar a su socio, el gobernador ya les dijo a los suyos que las elecciones provinciales podrán ser el 25 de junio o el 2 de julio. “Nadie nos corre con el tiempo, tenemos tiempo hasta octubre”, avisaron a El Destape algunos operadores del Centro Cívico cordobés. El cronograma electoral nacional establece que las PASO serán el 13 de agosto y las generales el 22 de octubre. La Ley Electoral Nacional dispone que las alianzas electorales entre partidos deberán inscribirse como tales hasta 60 días antes de las PASO, hasta el 14 de junio. Y 50 días antes de las elecciones, el 24 de junio, es la fecha límite para la presentación de las listas de precandidatos. "'El Gringo' va a llegar a esas fechas en campaña, recorriendo Córdoba, donde aspira a ganar, como lo hizo (José) De la Sota en 2015, pero también con fuerte presencia en medios y territorios en Capital Federal y el Gran Buenos Aires”, detalló un funcionario del Gabinete. Otra fuente de Hacemos por Córdoba que habla todos los días con el gobernador, le tiró la pelota a la oposición: “Schiaretti y Llaryora van a poner las fechas de elecciones cuando Juez y De Loredo definan sus candidaturas. Tenemos tiempo".

Operativo clamor

A fines de octubre del año pasado, el legislador Juan Blangino organizó en la localidad de Monte Cristo el primer acto donde se lanzó la fórmula Schiaretti Presidente – Llaryora gobernador. Y en la Capital, primereó el concejal Diego Casado con el operativo clamor Schiaretti Presidente.

Pese a que el viceintendente Passerini suena como el candidato a suceder a Llaryora en la Municipalidad de Córdoba; Casado también se anotó para pelear la sucesión. Este concejal que responde a la esposa del gobernador y senadora Alejandra Vigo, tiene alianzas territoriales con varios gremios y con La Cámpora, lo que lo llevó a ganar más del 70% de los centros vecinales de la Seccional 10ª, la circunscripción electoral más importante del sur de la Capital. En las últimas horas, trascendió que este concejal fue tanteado a ir por fuera del PJ cordobesista por un frente de derecha y por un partido panperonista aliado a Hacemos por Córdoba, pero declinó ambos convites. “No pongamos en peligro al PJ Capital, no pongamos en peligro a la política. Los peronistas hacemos política, estamos lejos de la antipolítica y de los salvadores de la Patria. Como integrante del PJ Capital, trabajo con cientos de compañeros para que Martín Llaryora sea gobernador y el compañero Juan Schiaretti sea el próximo presidente de los argentinos”, afirmó Otros dos anotados para la intendencia de la Capital, son el secretario de Gobierno, Miguel Siciliano y el secretario de Transportes, Marcelo Rodio.

Después de los mitines de Blangino y Casado, decenas de dirigentes de Capital y el interior organizaron actos proclamando Schiaretti Presidente – Llaryora gobernador en un operativo clamor que para muchos esconde la debilidad de Schiaretti como traccionador de votos.

En 2021, en las elecciones nacionales de medio término, Hacemos por Córdoba llevó de candidata a senadora a Alejandra Vigo y de diputada nacional a Natalia de la Sota, esposa del gobernador e hija del ex gobernador. En las PASO y en las generales de octubre, la boleta de “Ellas” -así se impulsó la campaña- sacó sólo 25% de los votos y fue aplastada por Juntos por el Cambio que logró 54% y consagró a Luis Juez y Carmen Alvarez Rivero como senadores y a Rodrigo de Loredo, diputado.

Y le volvió a pasar en septiembre de 2022 en la elección municipal de Marcos Juárez, la ciudad donde nació Cambiemos en 2014. Schiaretti viajó cinco veces en un mes y medio para apuntalar la candidatura de su candidata, Verónica Crescente, y se instaló que la alianza entre el oficialismo provincial y el vecinalismo local triunfaba por siete puntos. Finalmente, Sara Majorel, la candidata de Juntos por el Cambio se impuso por 17 puntos. Schiaretti como gran elector no pudo dar vuelta la elección, pese a la millonaria obra pública y la abultada pauta publicitaria.

Por eso, ahora, Schiaretti Presidente será la locomotora electoral de Hacemos por Córdoba; aunque el recorrido de este tren, no salga de los límites provinciales.