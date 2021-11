Córdoba: detuvieron por violencia de género al jefe de Defensa Civil del gobierno de Schiaretti

Diego Concha fue detenido el viernes a la medianoche. A la mañana había renunciado como funcionario. El ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, a través de Twitter informó que la renuncia se debió a “razones de carácter personal”. Le secuestraron un fusil FAL y una pistola. El funcionario está preso en la cárcel de Bouwer.

La novedad conmocionó a los cordobeses: el director de Defensa Civil de la Provincia, Diego Concha, fue detenido anoche por orden del fiscal de Cosquín, Raimundo Barrera, quien lo imputó de los delitos de "lesiones calificadas, amenazas calificadas reiteradas por uso de arma de fuego y coacción". El fiscal Barrera le dijo a El Destape que la ex pareja de Concha habría presentado una denuncia por violencia de género en el Polo de la Mujer y en la Fiscalía de Cosquín. Concha le habría apuntado con un arma a la cabeza de su ex esposa y la habría amenazado con matarla. En el domicilio del detenido fueron secuestrados un fusil FAL -es un arma de guerra- y una pistola Bersa, de la que no trascendió su calibre.

Apenas tres horas antes de la detención, un frío tuit subido a las 19.34 del viernes por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba señalaba que Concha había renunciado a su cargo por razones de carácter personal: “Informamos que en horas de la mañana, Diego Concha presentó su renuncia al cargo de Director General de Protección Civil por razones de carácter personal. La misma ha sido aceptada”.

De esta manera, el ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, no sólo no exigió la renuncia de su funcionario por violencia doméstica, sino que encubrió las verdaderas razones de su partida.

¿Cuándo Concha presentó su renuncia ante Mosquera, el ministro no sabía sus “razones personales”? Sí, ya sabía que el director de Defensa Civil había golpeado y amenazado con un arma a su ex esposa: “Ayer, aproximadamente a las 14.30 horas, después de haberle receptado el testimonio a la señora ex pareja de Diego Concha, decidimos la imputación y la orden de detención se libró y se ejecutó en horas de la noche, de modo tal que está detenido el ex funcionario provincial. En la mañana de ayer (viernes) o en las últimas horas de antes de ayer (jueves) se le tomó una denuncia en Córdoba a la señora, en el marco de violencia familiar y ahí sí ella hizo referencia a hechos de violencia física, violencia psicológica, amenazas; de modo que encontrándome yo a cargo de la Fiscalía de Cosquín, por licencia de su titular, la doctora (Paula) Kelm, me trasladé hasta la sede e hicimos comparecer a la señora para que nos brindara un testimonio”, detalló el fiscal Barrera a El Destape.

El funcionario judicial agregó: “Lo primero que hice fue hablar con ella para garantizarle su seguridad física y psicológica, y le pedí que nos brindara un testimonio pormenorizado de la situación. Ella estuvo declarando aproximadamente dos horas y media, nos aportó elementos, que luego del análisis nos obligó a la imputación y a la posterior detención para garantizar los fines del proceso, es decir que se pueda llevar adelante la investigación, fundamentalmente sin obstrucciones, por lo que nos vimos obligados a tomar esa decisión que se concretó el viernes a la noche”.

El fiscal Raimundo Barrera le dijo a El Destape que Concha fue imputado por los delitos de “lesiones leves calificadas, amenazas calificadas por uso de arma de fuego y amenazas coactivas. Ya el lunes se hará cargo la doctora Paula Kelm y ella decidirá cuáles son los pasos a seguir, los actos procesales que se van a cumplir, de modo de garantizar el derecho de defensa del imputado”.

La ex pareja de Concha denunció que desde que se separó hace unos meses, comenzó el hostigamiento y las amenazas, personales y telefónicas. La mujer integra el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), un grupo de elite dependiente del Ministerio de Seguridad y de la Dirección de Defensa Civil destinado a la especialización de efectivos en el combate del fuego y ante catástrofes naturales.

El ex director de Defensa Civil de la Provincia fue detenido el viernes cerca de la medianoche en su casa de la localidad serrana de La Cumbre y de allí lo alojaron en la comisaría de Cosquín. Hoy ya está preso en el complejo carcelario “Padre Luchesse” de Bouwer, al sur de esta Capital.

Cuando los agentes llegaron a la casa de Concha, los recibió su abogado defensor, Luciano Mayer.

“En primer lugar queremos ver el expediente y en qué se basa la acusación; queremos conocer los cargos”, señaló el defensor. Y agregó que su cliente “es una persona pública, no hay riesgo de fuga ni peligro procesal. El lunes vamos a pedir el recupero de la libertad”.

Un mito

Cuando José de la Sota asumió la gobernación de Córdoba en julio de 1999, nombró a Diego Concha como director de Defensa Civil. En estos 22 años, Concha al mando de Defensa Civil fue el encargado de llevar adelante el Plan de Manejo del Fuego, que debería haber trazado las líneas para evitar los incendios que arrasaron con el monte cordobés.

El blindaje mediático y los millones invertidos en publicidad convirtieron al bombero Diego Concha en un mito viviente del combate contra los incendios. Hijo, padre y hermano de bomberos, el director de Defensa Civil fue mostrado como un superhombre que dedicaba su vida a salvar a los cordobeses.

Concha es bombero desde hace más de tres décadas y desde hace un cuarto de siglo es jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, una comuna pegada a Villa Carlos Paz. En 2020, el peronismo cordobesista presentó un proyecto en la Legislatura para que el Cuartel de Bomberos de Icho Cruz sea bautizado con el nombre de Diego Concha. Su ex pareja, agente del cuerpo especial ETAC integra el Cuerpo de Bomberos de La Cumbre.

A lo largo de estas dos décadas, el Plan de Manejo del Fuego diagramado por Diego Concha desde Defensa Civil mostró sus gruesas falencias; como lo demuestra un informe del Instituto Gulich -una alianza estratégica entre la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE)- que confirmó que entre 1999 y 2017 se incendiaron 770.000 hectáreas de serranías. El Plan de Manejo del Fuego diagramado por Concha fue un fracaso.

Y en 2020, en plena pandemia y con la circulación restringida por el Covid-19, en los meses de sequía que van de marzo a octubre, se perdieron a manos incendios intencionales más de 350 mil hectáreas de bosque nativo; la mitad de lo que se quemó en dos décadas.

El colectivo Córdoba Nuestra Tierra Lucha ya había denunciado a mediados de agosto pasado que “en los últimos 22 años se perdió un millón de hectáreas de bosque nativo. Para que se dimensione el ecocidio, el territorio arrasado es similar a 17 veces la superficie de la ciudad de Córdoba”.

Medardo Avila Vázquez, un reconocido médico ambientalista que dirige la Red de Médicos de los Pueblos Fumigados señaló a El Destape: “Diego Concha al frente de Defensa Civil durante tantos años simboliza la política del Plan de Manejo del Fuego del Gobierno de Córdoba, que es un fracaso absoluto. Hizo una política que tuvo muchos fondos durante sus primeros 10 años; después restringieron los fondos, pero no logró parar el millón de hectáreas que tenemos quemadas en las sierras. Diego Concha entiende que el monte no es lo que hay que apagar, hay que evitar que el fuego llegue a propiedades, infraestructura, casas, complejos de cabañas, hoteles, pero no preservar el monte, que es indispensable. Esa es la política de los gobiernos de (Juan) Schiaretti y (José) De la Sota, que llevó adelante Concha”.

Avila Vázquez sostuvo que “Defensa Civil nunca tuvo en cuenta, nunca le importó que es indispensable que los cordobeses cuidemos el monte, que el bosque se quema y es un atentado al medioambiente y a nuestras vidas. Diego Concha nunca tuvo una estrategia para enfrentar los incendios; el Plan de Manejo del Fuego se limitó a que corriera el fuego por el monte sin llegar a las viviendas. Los ambientalistas, los que defendemos el ambiente de Córdoba nos alegramos que este funcionario no esté más al frente de Defensa Civil. Además, reclamamos un cambio de doctrina en el Plan de Manejo del Fuego; porque tiene que prevenir los incendios, con sistemas de vigías humanos que fue desmantelado por Concha. Necesitamos prevenir, que no se prenda el fuego; necesitamos que si se prende, apagarlo inmediatamente; y que si se descontrola, apagarlo, un plan de ataque que nunca hubo”.

Dos mujeres muertas

La legisladora Luciana Echevarría (MST) de larga militancia feminista opinó que “como jefe de Defensa Civil, Concha tuvo a su cargo, por ejemplo, la búsqueda de Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa, y ambas chicas aparecieron muertas, Cecilia abusada y asesinada y Mariela muerta en extrañas circunstancias, ahogada en un arroyito. El jefe de esos operativos fue Concha, no hubo interés en su búsqueda, hubo desidia. Cuando decimos que el Estado es responsable hablamos también de que en el propio seno del Gobierno amparan a violentos y machistas”.

Echevarría afirmó que “el tuit del ministro Mosquera es patético, le llama “motivos personales” a la violencia de género. No nos extraña, es el mismo ministro de Seguridad que nos mandó a la Policía a reprimirnos el 25 de noviembre, cuando marchamos para recordar el Día Internacional por la No Violencia contra la Mujer”.

-Mariela Natalí, una turista santafesina de 44 años, desapareció el 4 de febrero de 2020 en Capilla del Monte y su cadáver apareció el 18 de febrero en un arroyo de veinte centímetros de hondo. El cuerpo, intacto, no presentó signos de violencia y estaba vestido con la misma ropa que tenía al momento de su desaparición, como lo registró una cámara de seguridad en el balneario La Toma. Junto a Mariela se encontró una mochila y el calzado que llevaba. El fiscal Raúl Ramírez del fuero de Narcotráfico de Cosquín les dijo a los medios que la muerte se trató de un accidente y que el caso estaba cerrado.

“Mi hija estuvo dos semanas, 14 días en un arroyito de veinte centímetros y no la encontraron. No la buscaron bien. Este señor Diego Concha, que ahora está preso por violencia de género, era el que dirigía la búsqueda de mi hija. Si la encontraron muerta en ese lugar donde estuvo 14 días, la podrían haber encontrado viva. No la encontraron porque no quisieron encontrarla. A mí, nadie me va a sacar de la cabeza que no quisieron buscarla o que la buscaron mal a propósito. ¿Nadie vio nada? ¿Los drones no la pudieron ver? El fiscal Ramírez no sirvió, la Policía no sirvió y Diego Concha no sirvió”, declaró a El Destape, Alicia Gabito, madre de esta turista santafesina.

-El sábado 4 de abril de 2020, Cecilia Basaldúa (35) estaba contenta. Ese día le había contado a su familia que un hombre, Mario Mainardi (47) la había dejado alojarse en el patio de su casa, en Capilla del Monte. Era un alivio, ya que iba a estar segura y no como una saltimbanqui buscando donde alojarse. El domingo 5, su mamá Susana; su papá Daniel y sus hermanos Guillermo, Soledad y Facundo, no supieron más de ella. Recién el miércoles 8 de abril, Mainardi les habló por teléfono y les avisó que Cecilia se había ido: “Le dio un brote psicótico y se fue”; “la eché”; les dijo el hombre, un comerciante rosarino afincado en esta ciudad serrana, a los padres de Cecilia. Y ese día se inició oficialmente su búsqueda.

Tres semanas después de su desaparición y cuando sus papás estaban en Capilla del Monte, el 25 de abril del año pasado, apareció el cadáver de Cecilia Basaldúa. La encontró LGC, un adolescente que buscaba caballos de su padrastro cerca del basural: “El hallazgo se produjo de manera fortuita, inesperada, en un lugar diametralmente opuesto al que fue vista por última vez a Cecilia, en la zona de los Tres Puentes en la localidad de Capilla del Monte y en proximidades del Hotel Principado”, describió la fiscal Paula Kelm en su escrito de 81 fojas con el que elevó la causa a juicio y por el que será juzgado Lucas Bustos, un “perejil” de 23 años que está acusado sin pruebas de haberla violado y asesinado.

La búsqueda de Cecilia, también estuvo a cargo de Diego Concha y durante 21 días, los agentes y bomberos a su cargo tampoco dieron con esta turista porteña. Un caso calcado al de Mariela, ocurrido dos meses antes.

“Llegué a Córdoba y me enteré de la detención de Concha por violencia de género. Me cansé de denunciar públicamente a este impresentable que nunca se preocupó por buscar a mi hija. Se está desarmando el grupo de la fiscal Kelm. Está preso Concha por violencia de género; hace un año metieron preso al subcomisario (Ariel) Zárate, por privatización ilegítima de la libertad de una chica; la verdad va saliendo a la luz, los dos estaban a cargo de la investigación y búsqueda del cuerpo de Cecilia”, señaló Daniel Basaldúa, padre de Cecilia.

Mientras que la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón opinó: “Esto es terrible, no lo puedo creer. Diego Concha, como jefe de Defensa Civil estuvo a cargo del operativo de búsqueda de Cecilia. Es uno más en la lista donde después suceden hechos de violencia contra las mujeres, el caso de Concha, del policía Zárate; a Cecilia la buscaban como “una loquita”. Si hacemos una mirada de quiénes estaban a cargo de la investigación y de la búsqueda de Cecilia Basaldúa, estamos en serios problemas: policías denunciados por violencia de género, policías denunciados por abuso sexual, policías presos y ahora se suma el jefe de Defensa Civil; más de un año después del secuestro y asesinato de Cecilia, siguen apareciendo estos personajes con denuncias de este tipo, es muy grave”.