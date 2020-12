Elisa Carrió criticó fuertemente la determinación de la Cámara de Diputados en relación a la quita de puntos de la coparticipación. La abogada y política de la Coalición Cívica, que siempre reclama República, amenazó con llevar a la Justicia una decisión que fue tomada por el Congreso a través de una votación del poder legislativo.

En relación a lo que pueda llegar a ocurrir si se aprueba, la ex diputada expresó: "Vamos a ganar, estoy segura que en el futuro la Ciudad va a tener una coparticipación mucho mayor de la que tiene ahora. No puede ser que los ciudadanos, aparte de pagar todos los impuestos nacionales, tenga que pagar una carga impositiva superior porque les quitan los recursos federales". Y sumó insólitamente: "Es una embestida, un atropello guarango, antidemocrático e inconstitucional. Lo vamos a trabajar, ¿saben cómo se va a resolver? Por la vía del derecho y la Justicia. Lo vamos a ganar".

A su vez, Carrió se quejó porque "la Ciudad, cuya autonomía no está discutida, es equiparada a provincia, retiene el impuesto a las ganancias y contribuye en el 22% al total de la recaudación nacional" y agregó: "¿Cómo es posible que Tierra del Fuego reciba el mismo porcentaje que Capital? Cuando yo pago impuestos, hablo de los contribuyentes en la Ciudad, deben volver a mí de alguna manera. CABA, en esa recaudación, es la más solidaria de todas con respecto al resto de las provincias pobres. No está pidiendo el 22% o el 15%, está pidiendo un porcentaje mínimo".

Además, la abogada destacó, en diálogo con Todo Noticias (TN), que "la quita es el equivalente al 80% del presupuesto del Ministerio de Salud" poniendo como principal argumento que los niños y las niñas de todo el país se atienden en el Hospital Garrahan, sostenido, en gran parte, por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. "Es una injusticia histórica y se va a revertir. La vamos a revertir por la propia acción de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires", avisó.

Por último, en relación al tema, Carrió expresó: "Hay algo más de fondo que es la inconstitucionalidad a la Constitución de 1994 de la Ley de Coparticipación Federal dictada por Alfonsín. Cuando se dicta esta, la Capital no existía como entidad autónoma. Hay una inconstitucionalidad por una irracionabilidad de que los que contribuyen no reciban un peso". Y sentenció: "No puedo adelantar la estrategia jurídica pero ya la tenemos, la trabajaremos en enero".