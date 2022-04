Senadores del FdT respaldan la nominación de Doñate al Consejo frente a la avanzada de JxC

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, afirmó que "no hay excusa para no tomarle juramento a Doñate". Mariano Recalde insistió en la necesidad de una nueva ley.

Senadores de los dos flamantes bloques en los que se dividió el Frente de Todos salieron en defensa de la nominación de Martín Doñate como representante del Congreso en el Consejo de la Magistratura, luego de que anoche Juntos por el Cambio (JxC) exigiera al presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que no le tome juramento.

"No tienen ninguna excusa para no tomarle juramento al senador Doñate. Cero posibilidad", dijo la nueva presidenta del bloque, Juliana Di Tullio, en respuesta a la impugnación que hizo JxC. Di Tullio también se refirió a la estrategia política que trazó el Frente de Todos (FdT) en el Senado y que terminó con la creación de dos nuevos bloque para disputar un candidato más al Consejo: "Lo que le tengo que agradecer a la oposición es que me haya enseñado esta picardía de poder tener una tercera minoría y poder tener el lugar que me corresponde, soy la presidenta del bloque de la tercera minoría", señaló la senadora.

"Las reglas están hechas para cumplirlas", continuó la senadora y agregó: "Si yo me tuve que bancar las reglas que ellos inventaron ahora que se la banquen ellos".

Por su parte, el senador Mariano Recalde consideró que la decisión política de los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del Senado, Cristina Kirchner, de designar a la diputada radical Roxana Reyes y a Doñate como consejeros fue "un gesto de grandeza y de convocatoria para consensuar la nueva ley".

Para el legislador del Frente de Todos "es necesaria una nueva ley" ya que "no se puede regir por un decreto casi de facto de la Corte Suprema de Justicia", en alusión al fallo que declaró inconstitucional la composición que regía hasta el 15 de abril en el Consejo de selección y remoción de jueces.

El senador por la Ciudad de Buenos Aires insistió en la importancia de lograr una ley consensuada luego de que el Senado aprobara este mes la propuesta que lleva de 13 a 17 los miembros de la Magistratura y no hace referencia a que el cuerpo esté integrado por miembros de la Corte como si sucede con la vuelta de la vieja ley. "La media sanción del Senado no lo dice explícitamente pero prevé que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente es una opción para destrabar y que salga la ley. Hay apertura a discutir modificaciones", sostuvo el legislador esta mañana. El texto aprobado en la Cámara alta aún aguarda ser tratado por su pares de la Cámara de Diputados.

Con información de Télam