Un sector del campo se unió a JxC para diseñar un plan para trabar los avances del Gobierno

El Interbloque JxC y la Mesa de Enlace crearon una mesa de trabajo para diseñar un plan de acción. "Solo resta convencer a 13 diputados más opositores", dijo Negri. Quieren imponer nuevas leyes para beneficiar a ese sector.

La Mesa de Enlace, el sector del campo que rechaza las últimas medidas económicas anunciadas por el Gobierno, se unió a Juntos por el Cambio para planificar un plan para trabar los avances de la gestión de Alberto Fernández. Así lo oficializó el propio macrismo hoy. El Interbloque JxC en la Cámara de Diputados y las entidades agropecuarias crearon una mesa de trabajo para diseñar un plan de acción.

Los responsables de comunicar esta decisión fueron los diputados opositores Cristian Ritondo, Mario Negri y Juan Manuel López tras el encuentro quje se realizó en un anexo de Diputados. El presidente de la bancada PRO, Cristian Ritondo sostuvo: “La solución para el gobierno es cazar en el zoológico, matar a impuestos al sector más productivo del país. En esta reunión hay representantes de todas las provincias productivas, varios de ellos también son productores".

Asimismo, expresó que "desde Juntos por el Cambio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario". Y agregó: "Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”.

Además, Ritondo agregó: “La comisión Bicameral de trámite legislativo, que trata los DNU, debería funcionar desde el 11 de diciembre. Los presidentes del bloque de PRO y de la UCR en Diputados y Senado enviamos varias notas a la presidencia de ambas cámaras para que se normalice la situación. Creemos que hay cuestiones, como la de las retenciones, que deben ser tratadas por el Congreso y no legisladas por decreto”.

Por su parte, Mario Negri (jefe de bloque UCR) manifestó: "Somos 116 diputados en JxC comprometidos con el campo. Vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria para defenderlo y ayudarlo".

"Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria", dijo Mario Negri durante la reunión del Interbloque de JxC con la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias.

En ese sentido, Negri analizó: "El kirchnerismo se beneficia con la parálisis legistiva. Hoy se cumplen 104 días sin que se conforme la Bicameral de Trámite Legislativo que analiza los DNU. Desde JxC tenemos compromiso en poner en marcha el Congreso. Esta parálisis tiene además que ver con la fractura expuesta del Frente de Todos. Pero no va a continuar porque nosotros vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria".

Negri explicó que "se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto 131/2022 del sábado último que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja. Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo". "Insisto: si logramos el apoyo de otro sector de la oposición vamos a darle previsibilidad al campo, que es lo que necesitan los productores desde hace 20 años". Negri comunicó a la prensa que el Interbloque JxC y las entidades agropecuarias crearon una mesa de trabajo para diseñar un plan de acción.

Asimismo, Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, en la reunión con la mesa de enlace en la cámara baja, dejó en claro: "Nosotros creemos que son ilegales estas últimas medidas y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado".

"¿La respuesta es puede? Sí. ¿Hay ley delegante? No. ¿Tienen que venir acá ustedes y el Gobierno a buscar eventualmente una ley delegante? Sí, porque las retenciones que se cobran son ilegales. Me parece bien que vengan acá a buscar una ley que ponga topes y que sea una ley que delegue en el Ejecutivo por plazos cortos, de 2 y 3 años. Lo estudiaremos, nos pondremos de acuerdo entre todos, pero esa base de discusión me parece que está ganada", finalizó.

Este es parte de los distintos reclamos contra el incremento del 2% a dos productos derivados de la soja en medio de un contexto de crisis mundial y de crisis social local. La decisión el Gobierno Nacional la comunicó este sábado en el Boletín Oficial.