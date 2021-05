Un diputado denunció a Laura Alonso por amenazas y difamación

El diputado del Bloque Federal José Luis Ramón le mandó una carta documento a la ex titular de la Oficina Anticorrupción, la ultramacrista Laura Alonso, para que se retracte por afirmar que vendió su voto en el debate por la reforma del Ministerio Público Fiscal, proyecto que todo Juntos por el Cambio rechaza para defender al procurador interino militante Eduardo Casal.

Se da en medio del debate por la Reforma del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Gobierno nacional. Ella acusó al legislador mendocino de "vender su voto" para avanzar con aquella reforma y "garantizar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner", y lo calificó de "corrupto y traidor a la Patria".

Tras esas declaraciones y publicaciones en las redes sociales, Ramón le mandó una carta documento para que se retracte en 24 horas. En ese documento resalta que la actitud de ella "es el reflejo de su proceder como funcionaria, dado que teniendo a su cargo la Oficina Anticorrupción, sólo se dedicó a encubrir y proteger las conductas ilícitas de los miembros del gabinete del presidente Macri".

El mendocino preside el interbloque Unidad y Equidad Federal para el Desarrollo que integran 6 diputados nacionales. Laura Alonso tuiteó una a una las fotos de los integrantes de ese interbloque, definiéndolos como falsos opositores, entre ellos al mismo Ramón.

A la hora de cuestionar la gestión de Alonso al frente de la oficina Anticorrupción, Ramón enumeró una serie de causas de "encubrimiento", entre las que recordó: "el encubrimiento del ex ministro Aranguren, su conformidad al cobreo de un bono otorgado por la Sociedad Rural al ex ministro Etchevere, o su lamentable complicidad en los casos Panama Pappers, Correo Argentino y Oderbrecht", remarcó entre otros.

Y concluyó: "No somos corruptos como usted licenciada, somos personas de la democracia y la república, y defendemos nuestros principios y nuestra honorabilidad dentro y fuera del recinto".

Ayer, en la reunión de urgencia de la mesa nacional de la alianza opositora, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, propuso no votar la postergación de las elecciones 2021 si el oficialismo mantiene en pie la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF).

La postura no tuvo eco en sus compañeros y compañeras que sólo accedieron a acordar una suerte de tercera posición: si el Frente de Todos incluye el dictamen en la sesión pautada para el miércoles, no darán quórum. Mientras tanto, el procurador interino designado por el macrismo luego de desplazar a Alejandra Gils Carbó, Eduardo Casal, continúa en su cargo sin acuerdo político.

El interbloque de Juntos por el Cambio ya pactó con el Gobierno nacional la postergación de las PASO y por acuerdo político los comicios se retrasarán un mes para evitar llevar a la gente a las urnas en los meses más fríos del año y permitir que avance el plan de vacunación. El proyecto se debatirá el miércoles y saldrá aprobado por unanimidad para su inmediato giro al Senado, donde se dará la sanción definitiva.

Bullrich pidió romper ese pacto y el resto de los dirigentes la dejó sola. Ella solicitó no votar la postergación de las elecciones mientras la reforma del Ministerio Público Fiscal siga en pie pero no quisieron escucharla y su propuesta no llegó a buen puerto. Lo que sí acordaron fue no dar quórum si el dictamen llegara al recinto mañana, algo que nadie considera posible.