El interbloque Juntos por el Cambio no logró esta tarde el quórum necesario en la Cámara de Diputados para iniciar la sesión especial que se había convocado para tratar los cambios en el impuesto a las Ganancias. Para el sábado, el oficialismo convocó a una sesión especial para tratar el proyecto presentado por Sergio Massa y por el cual se aguarda su media sanción con amplio apoyo.

"Con la presencia de 101 diputados de manera presencial y remota y no habiéndose conformado el quórum reglamentario, declaro fracasada la sesión especial", indicó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. La iniciativa de la oposición era incrementar el mínimo no imponible a 500 mil pesos. Llamativa propuesta cuando en los cuatro años que Cambiemos gobernó no se propuso, siendo una promesa de campaña de Macri.

En las expresiones en minoría, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, explicó que se vieron obligados a hacer esta sesión especial por Ganancias, pese a que el oficialismo había convocado con el mismo propósito para este sábado, porque se había instalado que la oposición quería trabar el tratamiento de los proyectos de "alivio fiscal".

"Nos vimos obligados a hacer esta citación porque empezó a circular que nosotros inventábamos una sesión especial de biocombustibles por la sola razón de que queríamos impedir el tratamiento del impuesto a las Ganancias y régimen de monotributo", señaló.

El cordobés recordó que desde el 2002 que el Congreso no sesiona un día sábado y agregó: "Salvo que el Gobierno crea que estamos como en el 2002 y no lo quiera decir, no veo motivo para convocar un día sábado".

Por otra parte, cuestionó la convocatoria para este sábado dado que coincide con las fiestas de la Pascua Judía. "Preguntaría si los que pertenecemos al mundo cristiano, ¿se convocaría a un día sábado si coincidiera con las Pascuas?", lanzó.