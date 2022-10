Tierra del Fuego hace estallar una nueva interna en Juntos por el Cambio

La Coalición Cívica en Diputados presentó un proyecto para eliminar el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego y todo el arco opositor en la provincia repudió la iniciativa.

El bloque de la Coalición Cívica en Diputados presentó el viernes un proyecto de ley que busca eliminar el régimen de promoción industrial que tiene la provincia de Tierra del Fuego y con ese movimiento hizo estallar una nueva interna en la coalición opositora. Con el argumento que sostiene que la ley de promoción industrial (19.640) "solo beneficia a un par de vivos llenos de privilegios" el espacio que lidera Juan Manuel López se ganó los repudios no solo del Frente de Todos sino también del PRO, la UCR y la propia Coalición Cívica a nivel provincial.

"El proyecto de Ley para la Eliminación del Régimen de Promoción Especial Fiscal y Aduanero establecido por la Ley 19.640 fue presentado por el Bloque de Diputados de la Coalición Cívica ARI sin ningún tipo de intervención o consulta conmigo como presidente de la CC ARI de TDF, merece mi más profundo rechazo", expresó en Twitter Tomás Bertotto, el presidente de la Coalición Cívica de Tierra del Fuego.

La presentación que hizo el bloque de López en Diputados va en línea con la "separata" que presentó junto al Presupuesto 2023 el ministro de Economía, Sergio Massa, en la que señaló que los gastos tributarios derivados de las exenciones impositivas y los regímenes de promoción alcanzarían para el año próximo el 2,49 por ciento del PBI. Dentro de ellos el que implica un mayor gasto tributario es el Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego creado en 1972 por la Ley 19.640 y prorrogado por última vez en el 2021. Según los datos recogidos en la "separata", para el período 2022 los gastos derivados del régimen representan el 0,36 del PBI y para el 2023 representarán el 0,35.

"La ley de promoción industrial es un ejemplo de cómo una política impositiva puede servir para generar desarrollo, de cómo reducir la carga impositiva puede producir inversiones", opinó en diálogo con El Destape, el diputado por Tierra del Fuego y presidente del PRO en esa provincia, Héctor Stefani. El diputado agregó que "tomaron muy mal" la presentación del proyecto y consideró que, "por lo menos Juan Manuel López" tiene un "profundo desconocimiento de la Argentina Federal" y por el contrario tiene una "mirada muy centralista".

En diálogo con este portal, Stefani ponderó la ley como una de las "pocas políticas públicas que se mantuvo por 50 años" y explicó la importancia de ese régimen tanto para poblar la provincia más austral como para, en la actualidad, ser fuente de al menos 50 mil puestos de trabajo. "Hablamos de una ley que se hizo para promover el desarrollo económico de una provincia que en ese momento era habitada por 13 mil habitantes, de los cuales más de la mitad eran extranjeros", explicó el presidente del PRO de Tierra del Fuego.

Stefani explicó que en respuesta a la "separata" que había presentado el ministro de Economía y antes del proyecto de la Coalición Cívica, su espacio venía trabajo en el marco de la comisión de Presupuesto y Hacienda la posibilidad de subir impuestos internos que el Estado cobra a los productos que se desarrollan en esa provincia del 6,5 que rige actualmente al 10,5 por ciento y de la misma manera hacer con los productos que son importados.

En cuanto a la posición del PRO a nivel nacional no descarta una comunicación oficial en los próximos días y, según pudo averiguar El Destape, dirigentes nacionales consideran que se trata de un proyecto "aislado" y también rechazan la iniciativa.

"La separata viene a ser un punto de inflexión en cuanto a la mirada que el Gobierno tiene sobre el tema. Sabemos que en los últimos dos años y medio la ley ha estado en debate y pero el mismo hecho de que se haya prorrogado el año pasado refleja que el asunto se evaluó y que se tomó una decisión político económica de continuar con la promoción. Por eso nos sorprende que a meses de esa prórroga nos encontremos con esa separata que pide revisar la ley", opinó en diálogo con El Destape el ex intendente de Ushuaia y titular de la bancada del radicalismo en la Legislatura de esa ciudad, Federico Sciurano.

El legislador opinó que la decisión de la Coalición Cívica responde a la propia dinámica de internas entre distintos sectores de la dirigencia nacional en el marco en el que se están dirimiendo candidaturas. "Prevalece una pulseada política por sobre la realidad de miles de argentinos", opinó Sciurano, y agregó: "Lo peor que nos puede pasar es que esto se convierta en una disputa electoral".

El ex intendente destacó que el régimen de promoción industrial es una ley "exitosa" y que no se trata de un texto que "beneficia a cinco vivos". "Que quieras minimizarla es no conocer la historia de la Argentina y de Tierra del Fuego. Es desvalorizar a muchos argentinos que se vinieron acá a desarrollar sus familias incentivados por una mirada de desarrollo estratégico", explicó.