Tensión y agresiones en el Congreso: JxC protagonizó una sesión escandalosa

Liderados por Waldo Wolff y Fernando iglesias, el macrismo insultó y agredió a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y a la legisladora del FdT, Banca Osuna. Se levantó la sesión por falta de quórum.

Se vivieron momentos de tensión este jueves en el Congreso por la violencia ejercida desde un sector de Juntos por el Cambio en una sesión escandalosa para reelegir como presidenta de la cámara baja a Cecilia Moreau, quien fue agredida e insultada por macristas. Finalmente, se levantó la sesión debido a que el cuerpo quedó sin quorum cuando un legislador de JXC pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.

Liderados por los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, el macrismo insultó y agredió a Cecilia Moreau, y a la legisladora del FdT, Banca Osuna. "Yo no sé diputado Mario Negri cómo trata a su mujer. A mí, por ser mujer, no me trata más así", le respondió.

El macrismo se opone a que sea reelecta Moreau en Diputados. Este miércoles, la presidenta de la cámara suspendió la resolución que designaba a los cuatro representantes de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Así, dejó sin efecto la resolución que nominaba a Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tahilade y Álvaro González. Y apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que impugnaba el nombramiento de la primera porque “viola la autonomía” del cuerpo, mismo caso que Martín Doñate en el Senado y el fallo de la Corte Suprema en contra del peronismo.

Negri denunció que "la sesión especial que está llevando adelante de prepo el kirchnerismo es nula. Estaba convocada para las 13 horas y empezó a las 14.35 horas. Las TRES prórrogas solicitadas por el oficialismo ingresaron luego del horario previsto en la citación de la sesión. Otro bochorno K", escribió en un tuit.

Los legisladores de Juntos por el Cambio reclamaron a los gritos su suspensión al considerar que es inválida pues se reprogramó el horario de ese plenario. Con los legisladores parados y a los gritos se registraron momentos de tensión cuando los diputados de JXC se acercaron para gritarle a la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y hacia allí se dirigieron también en masa las mujeres del Frente de Todos para defenderla.

Al grito de "son violentos" las mujeres oficialistas se posicionaron en el hemiciclo del recinto donde también estaban a los gritos diputados de JxC, entre los que se encontraban Fernando Iglesias, Rodrigo de Loredo y Maximiliano Ferraro.

Los gritos ya comenzaron en el mismo momento en que Moreau le tomaba juramento a Carolina Arricau. El oficialismo pudo comenzar, ya que colaboraron con el quórum las bancadas de Provincias Unidas y del Interbloque Federal.

Sin embargo, la tumultuosa sesión que se realizaba en la Cámara de Diputados se levantó esta tarde a las 15.40 debido a que el cuerpo quedó sin quorum cuando un legislador de JXC pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.

La reunión plenaria del cuerpo tenía previsto tratar la creación de nueve universidades, en un recinto cuyos palcos estaban colmados por ciudadanos a favor de estas altas casas de estudio y que entonaban cánticos en favor de las iniciativas.

El presidente del Interbloque Federal, Alejandro Rodríguez, le dijo a Télam que "la sensación es que el oficialismo y Cambiemos no están en condiciones de garantizar lo mínimo, que es sesionar razonable y responsablemente".

El debate sobre la creación de universidades comenzó con un discurso de la presidenta de la comisión de Educación, la oficialista Blanca Osuna, quien pronunciaba su alocución en medio de gritos. Como dato relevante: en el recinto apareció el ministro de Economía y expresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para darle apoyo a Moreau. Ambos forman parte del Frente Renovador.

Antes del escándalo

Cecilia Moreau junto con los legisladores de la bancada oficialista ofreció antes de la sesión una conferencia de prensa, en la que ratificó su decisión de apelar el fallo sobre el Consejo de la Magistratura. "Mi rol como presidenta de la Cámara es garantizar la presencia de los cuatro designados en el Consejo de la Magistratura por eso tome la decisión de apelar el fallo", indicó Moreau.

"Quiero decir que más allá de la Asamblea Legislativa de hoy, a quien les habla nunca la movieron los cargos, sí las convicciones y la militancia política", afirmó la diputada. "Vamos a seguir trabajando para respetar la autonomía de esta Cámara en cuanto a sus decisiones y que no sea vulnerada por nada ni por nadie", agregó y dijo que no va a soportar "más como militante política el maltrato".

El jefe del bloque, Germán Martínez, explicó: "Veníamos a esta sesión preparatoria con la firme intención de no solamente ratificar la cúpula de conducción de esta Cámara de Diputados sino muy especialmente veníamos a proponer la continuidad de nuestra compañera Cecilia Moreau al frente de la conducción de esta Cámara de Diputados. Cuando por primera vez propusimos a Cecilia reivindicamos su militancia y trayectoria política, su conocimiento y expertise parlamentario y calidad humana y en ese marco veníamos hoy a ratificar exactamente lo que habíamos planteado oportunamente".

Agregó el diputado del FdT: "Nosotros queremos expresar nuestro repudio absoluto a la actitud tomando por Juntos por el Cambio y otros bloques políticos que decidieron impedir que la Cámara de Diputados hoy pueda constituir el quórum necesario para que nosotros podamos dar continuidad al esquema de autoridades que ya tiene nuestra Honorable Cámara. Es una gravedad institucional enorme, es un hecho político/institucional inédito y me parece que nosotros tenemos que poner las cosas en claro. Aquí ha habido una clara maniobra por entorpecer, por obstaculizar, por impedir el funcionamiento de la Cámara de Diputados".

Siguió Martínez: "Venimos a apoyar en forma incondicional las decisiones tomadas por la presidenta de la Cámara de Diputados en el día de ayer, tanto en lo que respecta a la apelación del fallo del juzgado contencioso administrativo federal número 11, recordemos, es un fallo que hace lugar a un planteo que realice en nombre de mi bloque y también a la resolución que puso en suspenso las designaciones de Diputados y Diputadas al Consejo de la Magistratura".

Y concluyó: "Cuando una presidenta de la Cámara toma estás definiciones no lo hace pensando en interés ni mezquinos, ni sectoriales ni de bloque, Cecilia Moreau pensó en los 257 Diputados y Diputadas a la hora de hacer el planteo de la apelación reivindicando la autonomía de los bloques y los cuerpos parlamentarios para llevar adelante sus decisiones y en lugar de tomar decisiones específicas lo que planteó fue la posibilidad de que se suspendan las designaciones en el Consejo de la Magistratura en función de la resolución oportunamente dictaminada. Son decisiones irreprochables desde el punto de vista jurídico y con una sabiduría y una prudencia que nosotros como bloque queremos reivindicar".

Previamente, JxC también ofreció una conferencia de prensa en Pasos Perdidos para ratificar su decisión de no dar quórum, al igual que el interbloque Federal que no se pronunció sobre la ratificación de Moreau pero pidió al oficialismo y a la oposición que debatan temas de interés de la sociedad y se pongan de acuerdo para sesionar.

Mario Negri, presidente del Bloque UCR, relató: "La presidenta de la Cámara tomó una resolución contraria a Derecho, que fue retrotraer la designación de los miembros de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Este es un hecho de extrema gravedad. La presidenta de la Cámara decidió dejar de defender los intereses de todos los diputados para sumarse a la estrategia de Cristina Kirchner de paralizar el Consejo de la Magistratura y atropellar la Justicia".

Y cerró el radical: "En Labor Parlamentaria planteamos que no estaban dadas las condiciones para elegir autoridades con una presidenta que incurre en delitos penales como el abuso de poder. No puede ser que se lleven adelante las instituciones, no podemos dejarlo pasar. Que no elijan el Mundial para desarmar las instituciones".

En la sesión el oficialismo buscaba que Moreau sea reelecta hasta diciembre de 2023 como presidenta de la Cámara de Diputados. Cecilia Moreau fue electa el pasado 2 de agosto en reemplazo de Sergio Massa, quien asumió en esa fecha al frente del Ministerio de Economía de la Nación. Además de ratificar a Moreau, los diputados también buscaban confirmar al vicepresidente primero de la Cámara, Omar de Marchi (PRO), al vicepresidente segundo José Luis Gioja (FdT) y al radical Julio Cobos, señalaron los voceros del oficialismo y de la coalición opositora de JxC.