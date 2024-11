Peligra la herramienta del DNU para Milei: Menem tuvo que convocar a sesión en Diputados

Junto con el veto presidencial y un tercio de propios y aliados que lo sostengan, los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) son las únicas dos herramientas con las que cuenta el presidente Javier Milei para resistir la la inferioridad numérica parlamentaria. Su forma de colgarse del travesaño y aguantar hasta las elecciones legislativas del 2025, a la espera de que se nutra su tropa en las dos Cámaras.

Sin embargo, la opción del DNU entra en peligro ya que un grupo de legisladores decidió ir por esa herramienta. Este martes, d la Cámara de Diputados sesionará la reforma a la ley que regula los decretos presidenciales y pone en alerta al oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

En horas de la tarde, la Cámara convocó a la sesión para el próximo martes 12 de noviembre a las 15 por dos expedientes: la reforma a la ley que regula los decretos presidenciales y el DNU 846/24, que autoriza al ministro de Economía Luis Caputo a realizar canjes de deuda sin los requisitos que establece la ley de Administración Financiera y sin pasar el Congreso de la Nación.

Para la reforma de la ley de DNU, hay cuatro dictámenes: el de mayoría contó con las firmas de diputados de Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre y Encuentro Federal, mientras que los otros fueron de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y de LLA, este último de rechazo.

Desde el PRO, aliado estelar de LLA, aseguran que definirán postura en la reunión de bloque de la semana que viene. La Coalición Cívica recordó que tiene un dictamen propio sobre la reforma de los DNU, por lo que se estima que dará quórum. El diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Nicolás Del Caño, anunció por sus redes que los cinco integrantes de la bancada estarán sentados el próximo martes.

Quienes ya anunciaron el rechazo al DNU serán los denominados radicales "peluca", cinco diputados del bloque de la UCR que se manejan bajo el mando de la Casa Rosada. Desde el bloque con la chapa oficial que comanda Rodrigo De Loredo avisan que hasta el momento no tienen postura definida pero, "en principio no darán quórum".

Según trascendió, Encuentro Federal y los radicales de Democracia para Todos trabajan en convencer a los gobernadores que representan que la caída del DNU 846/24 los beneficia en la puja por el Presupuesto 2025.

"Caputo no les puede seguir dando la espalda sin cumplir nada, ya que hoy no solo no va a la comisión de Presupuesto, sino que puede hacer lo que se le canta con la deuda sin control parlamentario", avisan desde una de esas bancadas.

UxP, Encuentro Federal, Democracia para Todos y Por Santa Cruz firmaron el pedido de sesiones, al que tuvo que ceder el titular de la Cámara, Martín Menem, para luego oficializar el llamado al tratamiento de los dos expedientes. En una cuenta caprichosa, si se toma linealmente la cantidad de integrantes de las bancadas, LLA no solo no puede evitar el quórum sino que tampoco la aprobación de los expedientes.

"No comments", dicen fuentes parlamentarias sobre el resultado que puede dar para el oficialismo la votación. Desde uno de los satélites oficialistas acotan que los gobernadores, una vez más, serán claves para que Milei no pierda otro partido en el Congreso.

El principal interesado en voltear el DNU de Caputo es Unión por la Patria. El peronismo, incluso, preparaba otro ángulo de ataque al decreto: el Senado. "No hay mucho entusiasmo oficial por habilitar los recintos", bromeaban en la Cámara Alta, que no sesiona desde el 26 de septiembre, antes de que Diputados habilitara el tratamiento.

Según comentaban a El Destape, desde las inmediaciones del interbloque de Unión por la Patria que la intención de mandar el DNU al recinto se iba a dar "solo si conseguimos los cuatro para juntar la mayoría". No dieron precisiones sobre si los tenían o no.