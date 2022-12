Milman fue repudiado en la Cámara de Diputados

El diputado macrista, implicado en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, fue hostigado por sus pares del Frente de Todos mientras se retiraba del recinto.

En una jornada tensa en el Congreso, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman fue repudiado por sus pares del Frente de Todos cuando, junto a su bloque, se retiraba del recinto.

Mientras hacía uso de la palabra el jefe de la bancada del Frente de Todos, Germán Martínez, los legisladores de Juntos por el Cambio dejaron en el recinto para que no avance la sesión, en la que se debatía el proyecto de ley para la creación de nuevas universidades. En ese contexto, Milman fue el más hostigado en el recinto por los legisladores de la bancada peronista.

El legislador del PRO está implicado en la causa por el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un testigo declaró ante la Justicia que días antes de que se produjera el atentado, Milman, en una reunión con dos de sus asesoras, dijo "cuando la maten, yo voy a estar en la Costa".

Actualmente, las dos asesoras de Milman, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, entregaron sus celulares a la justicia La primera borró todo su contenido y dijo que lo hizo asesorada mientras que la segunda cambió de celular y entregó uno nuevo

La defensa de la Vicepresidenta había insistido a la jueza María Eugenia Capuchetti que les pidan los celulares a las asesoras. Este es uno de los reiterados reclamos de la querella a la magistrada, que incluyeron el pedido de recusación.

Tensión y agresiones en el Congreso: JxC protagonizó una sesión escandalosa

En la sesión de hoy de la Cámara baja, se vivieron momentos de tensión por la violencia ejercida desde un sector de Juntos por el Cambio. En la jornada de hoy estaba prevista la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara baja. Finalmente, se levantó la sesión debido a que el cuerpo quedó sin quorum cuando un legislador de JXC pidió votar la suspensión y se retiraron los representantes de esa bancada.

Liderados por los diputados Waldo Wolff y Fernando Iglesias, el macrismo insultó y agredió a Cecilia Moreau, y a la legisladora del FdT, Banca Osuna. "Yo no sé diputado Mario Negri cómo trata a su mujer. A mí, por ser mujer, no me trata más así", le respondió.

El macrismo se opone a que sea reelecta Moreau en Diputados. Este miércoles, la presidenta de la cámara suspendió la resolución que designaba a los cuatro representantes de Diputados para el Consejo de la Magistratura. Así, dejó sin efecto la resolución que nominaba a Roxana Reyes, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Álvaro González. Y apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que impugnaba el nombramiento de la primera porque “viola la autonomía” del cuerpo, mismo caso que Martín Doñate en el Senado y el fallo de la Corte Suprema en contra del peronismo.