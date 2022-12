Tras las críticas de CFK, el FdT presentará un proyecto para expulsar a Milman de Diputados

El presidente del bloque oficialista en Diputados, Germán Martínez, confirmó que se trabaja en la iniciativa. Ayer, la vicepresidenta había pedido que lo echen de la Cámara baja. Hay sospechas acerca de si el diirgente del PRO estaba al tanto o no del atentado contra la vicepresidenta.

El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, confirmó que se presentará entre este miércoles y el jueves el pedido de expulsión del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. Ayer, la vicepresidenta Cristina Kirchner había pedido que lo echen de la cámara baja. Hay pistas que abren dudas sobre si el legislador del PRO sabía o no del atentado contra la vicepresidenta y en el FdT quieren investigar los distintos elementos que ponen en cuestionamiento su conducta.

Martínez aseguró que en el cuerpo se avanza en una investigación para determinar si Milman incurrió en alguna "inhabilidad moral". Contó que ya tenía el bloque un pedido de suspensión la semana pasada pero no se pudo sesionar. Ahora pedirán que lo separen definitivamente. "Estamos siguiendo cada uno de los elementos nuevos que aparecen alrededor de la conducta de Milman para que eso pueda sustanciar un expediente en Diputados que cuente con el análisis necesario", afirmó Martínez en declaraciones televisivas y radiales.

El diputado nacional del PRO se encuentra bajo investigación en la causa que se sigue por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner luego de que un testigo asegurara haberlo escuchado decir "cuando la maten voy a estar camino a la costa", dos días antes del atentado en un bar ubicado a metros del Palacio Legislativo.

Durante el acto que dio en Avellaneda, Cristina Kirchner criticó duramente que Gerardo Milman, aliado de Patricia Bullrich, mantenga su banca como diputado del PRO en el Congreso de la Nación. Y lo comparó con diversas actuaciones del legislador con otros que fueron echados o desaforados.

"¿Qué pasa cuando nos enteramos que el señor Milman tiene no sé cuántas señoritas a cargo?", señaló la Vicepresidenta durante su discurso y agregó: "No solamente eso: que siendo integrante de la Comisión de Seguridad tenía vinculaciones y contratos con empresas de seguridad". Asimismo, reclamó que "durante la pandemia echaron a un diputado porque le besaba una teta a la novia", acto que no justificó y hasta destacó que fue "impropio". También mencionó: "Han desaforado a algún diputado también, como fue el arquitecto De Vido, que fue desaforado y dos años presos por una causa que después se descubrió que el perito era trucho". Situaciones con las que quiso graficar la doble para de algunos diirgentes.

En ese marco, Martínez sostuvo que "desde la tercera semana de noviembre han surgido noticias todos los días respecto al tema Milman" y que hay un grupo de Diputados "trabajando sobre cada una de las cosas que van apareciendo". Asimismo, puntualizó: "Estamos generando un cumulo de información que nos permita avanzar con la única herramienta que tiene la Cámara de Diputados que es la inhabilidad moral de un legislador. Para eso, se necesita una mayoría agravada".

Además, aseguró que se van a tomar las acciones necesarias para "que esto quede clarísimo de cara a la sociedad" y sostuvo que también esa información eventualmente va a permitir investigar "si se trata de un caso aislado o si pasan otras cosas". Sobre esto, subrayó el santafesino: "Tenemos que respetar todos los pasos de nuestro reglamento y las leyes vigentes porque una arbitrariedad del pasado no se soluciona con otra del presente o del futuro".

Martínez sostuvo que "para avanzar en la sanción de un diputado" por su conducta es importante "meterse en profundidad" para echar luz sobre sus acciones "no solo de un legislador en particular, sino en la trama de intereses alrededor de su figura". Por último, completó: "Hay elementos que están siendo llevados adelante por la justicia y, en función de eso, en Diputados tenemos que ver cómo hacer para que se nutra un expediente propio. No puedo impulsar la destitución de un diputado porque lo nombra un determinado diario en la Argentina. Algunos quieren venganza; yo no: quiero que hagamos las cosas bien".