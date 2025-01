Los reclamos por las comisiones adelantan la reactivación del Congreso

El Gobierno viene amenazando con hacer volver a la actividad al Congreso a partir del próximo miércoles 15 para el postergado inicio de las sesiones ordinarias. Sin embargo, terminado el receso por las fiestas, en los últimos días ambas cámaras comenzaron a dar sus primeras muestars de actividad, en el inicio de un año electoral que tendrá en el Parlamento una de sus cajas de resonancia. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, reclamó por la integración de comisiones tanto unicamerales como bicamerales, que el oficialismo se resiste a completar para no conceder los lugares que le corresponderían a la principal oposición. "Queremos un Congreso funcionando, las autoridades de Diputados y el Senado tienen que cumplir con su función y responsabilidad", exigió Martínez a través de las redes sociales.

Antes que nada, Martínez recordó que el Gobierno no quiere tratar el Presupuesto 2025. El proyecto no aparece en ninguna de las posibles listas de temas a tratar en extraordinarias que circularon en los últimos días y el Ejecutivo se da por hecho luego de haber prorrogado por segunda vez consecutiva el Presupuesto 2023, algo que no registra antecedentes en la historia. "Milei no quiere ley de Presupuesto y Milei tampoco quiere que el Congreso legisle en un tema muy sensible como es la negociación de la deuda pública", advirtió