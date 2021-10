Ley de etiquetado: amplio repudio del Frente de Todos a Juntos por el Cambio por no dar quórum

La sesión que fue convocada por el Frente de Todos no se llevó adelante porque el macrismo no dio quórum. A raíz de eso, el proyecto de ley no se pudo debatir y corre riesgo de perder estado parlamentario.

05 de octubre, 2021 | 17.45

El recinto de Diputados, sin la presencia de Juntos por el Cambio.

Luego de que se cayera la sesión convocada por el Frente de Todos para sesionar por la Ley de Etiquetado frontal porque Juntos por el Cambio no dio quórum, diversos dirigentes del espacio del oficialismo salieron a criticar esta situación. Hubo un fuerte repudio tanto en redes sociales como en diversas declaraciones por la decisión de la oposición que trabó la ley. Los jefes de todos los bloques se reunieron en la comisión de Labor Parlamentaria y allí Juntos por el Cambio propuso consensuar con el oficialismo el tratamiento del temario planteado para este martes. Sin embargo, los excesivos requerimientos llevaron a que finalmente no se pueda sesionar. "La oportunidad lamentablemente la han dejado pasar", subrayó Máximo Kirchner y agregó: "Acordamos con las organizaciones de etiquetado no traer más temas que le interesan al bloque sesionar para no entrar en rispideces. Hasta ese cuidado tuvimos". "En realidad lo que nos sucedió hace un ratito es que para sentarse imponían un pliego de condiciones donde por ejemplo querían tratar la ley de boleta única. Resulta que son los mismos que nos pedían no tratar cuestiones electorales en medio de una elección pero ahora nos caen con la boleta única, incluso ante un resultado electoral que les fue favorable", cerró. MÁS INFO Ley de Etiquetado Frontal Máximo cruzó a la oposición por no dar quórum: "No soportan la democracia" Asimismo, le Jefe de Bloque del Frente de Todos dijo: "Han vuelto a comportarse como siempre fueron cuando le tocó ser gobierno: suprimir a quienes pensaban diferentes, perseguirlos. No soportan la democracia a veces porque esta ley, por ejemplo, lo que hace no es ni siquiera prohibir el azúcar sino poder ser conscientes de qué consumimos, de cómo nos alimentamos". En declaraciones a El Destape, el legislador Itaí Hagman destacó: "La prórroga de la ley ovina no es una excusa para negarse a dar quórum hoy" y añadió: "La oposición se ha dedicado a boicotear una gran cantidad de leyes para beneficiar a la gente". En ese sentido, agregó: "Hay muchos productos que compramos pensando que son saludables y no lo son. La ley de etiquetado busca que tengas esa información". El líder del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri. Mientras que el legislador Leonardo Grosso quien indicó: ""En Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña a Juntos por el Cambio", arremetió. También añadió: "El proyecto es para sancionar una ley que buscar regular el acceso público a la información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente y eso es lo que no quieren discutir". La diputada Cecilia Moreau, por su parte, añadió que "quede claro quein estamos sentados hoy acá y quienes están escondidos atrás de la cortina". También dijo que, en la actitud de algunos legisladores de la oposición, “por un lado hay una especulación electoral, y el proyecto de etiquetado frontal dicen que lo acompañan pero no lo acompañan”. La diputada nacional del FdT consideró que la actitud de estos legisladores implica “una mezquindad muy grande, porque es un proyecto que tiene que ver con prevenir enfermedades que, si no las atacamos de fondo, serán un problema mayor con la mala nutrición de los chicos”. En redes sociales, por ejemplo, José Luis Gioja sostuvo: "Juntos por el Cambio demostró una vez más los intereses que protegen, en desprecio de la salud de los argentinos. Quisimos tratar una ley que beneficia a cada uno de nosotros y tuvieron la detestable decisión de no dar quórum. No solo omitieron tratar la ley de etiquetado frontal, sino también, ignoraron la del régimen provisional diferencial para los trabajadores vitícolas y contratistas de viñas y frutales, que tanto necesitamos las provincias cuyanas. Una vez más, Juntos le dio la espalda a la gente".