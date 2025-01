La suspensión de las PASO y Lijo, las metas posibles para el Gobierno en extraordinarias

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias por un mes a partir del próximo lunes 20 con un temario de siete proyectos legislativos, pero con urgencias centradas en dos: la eliminación de las PASO y la aprobación de los pliegos de los candidatos para la Corte Suprema, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Uno ingresará por Diputados mientras que el otro tramita desde hace meses en el Senado. En ninguno de los dos casos está asegurada la aprobación de las propuestas, pero no sería descabellado que salgan en versión a medias. En vez de eliminación, suspensión de las primarias obligatorias por única vez. En lugar de los dos candidatos, sólo votarían a Lijo.

El viernes pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni pudo tomarse revancha de aquel tuit de diciembre en el que anunció una convocatoria a extraordinarias que quedó en la nada, sin que nunca existiera explicación oficial respecto al motivo. En verdad, había apuro del oficialismo por bajarle la persiana al Congreso luego del escándalo del senador Edgardo Kueider, ya destituido y todavía detenido en Paraguay. Respecto a aquella primera convocatoria frustrada, hay tres temas que se mantuvieron -la reforma electoral, la ley "antimafias" y el juicio en ausencia- y otros cuatro que se sumaron -ficha limpia, reiterancia y unificación de condenas, compensación e índice de actualización de quebrantos y los pliegos de jueces que requieran acuerdo del Senado-. Las chances de cada uno son diferentes.

"Nosotros teníamos claro que íbamos a llamar a extraordinarias, solo estamos determinando cuándo era el mejor momento y cuáles eran todos los temas que íbamos a incluir", aseguró este sábado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Otro anuncio de Francos fue que el martes se reunirán con los bloques del PRO y la UCR, los más cercanos al oficialismo, para definir los respaldos a cada propuesta. Un guiño al macrismo -que en los últimos días tuvo una relación de idas y venidas con el oficialismo y la posibilidad de un acuerdo electoral para este año- fue la inclusión del proyecto de ficha limpia, del que se hizo toda una cuestión. "Cómo que mandamos Ficha Limpia si acá los pelotudos decían que teníamos un pacto de impunidad y no sé qué chota", tuitearon desde la cuenta que se le adjudica al asesor Santiago Caputo, enemigo de Mauricio Macri. Es uno de los proyectos que el Ejecutivo todavía debe remitir al Congreso. El otro es el de Compensación e Indice de Actualización de Quebrantos.

Estos dos bloques aflojaron en las últimas declaraciones su negativa a debatir la eliminación de las PASO. El PRO quedó obligado a hacerlo luego de que el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, enviara a la Legislatura un proyecto para derogarlas localmente. La UCR que encabeza Rodrigo de Loredo se mostró permeable luego de que Milei los recibiera en la Casa Rosada. Si consiguen el respaldo de ambas bancadas, deberían obtener algunos votos más desde bloques provinciales o alguna porción de Unión por la Patria.

En la bancada peronista hay diputados que se muestran a favor y en contra y resulta un misterio saber qué piensa Cristina Kirchner, que aún no se pronunció. "Hay diferencias internas, va a ser imposible unificar criterios en una sola posición", imaginaba un integrante del bloque de UP. En este escenario, la suspensión de las primarias -convocadas por ahora para agosto- no se ve tan difícil. Si sucede, el calendario electoral nacional se retrasará unos meses. A fin de año se sabrá si eso le vino mejor al oficialismo o a la oposición.