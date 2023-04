La ley de Alcohol Cero provocó una nueva grieta en Juntos por el Cambio

JxC pidió sesionar nuevamente tras el fracaso de la semana pasada pero sin este proyecto clave. Sin embargo, hay críticas internas y un reclamo. El kirchnerismo lo quiere incluir. Se planea debatirlo el miércoles e incluirlo en el temario del jueves.

El Senado ultima negociaciones entre oficialistas y opositores para poder llevar a cabo una sesión clave la semana entrante. El foco está puesto en la Justicia en Santa Fe, en medio del combate contra el narcotráfico. Pero también en la ley de Alcohol Cero, que tiene un principal opositor en el macrismo: el candidato a gobernador de Mendoza (tierra del vino), Alfredo Cornejo. Sin embargo, dentro de la oposición ya hay ruido: críticas y un reclamo.

Juntos por el Cambio (JxC) pidió ayer sesionar nuevamente tras el fracaso de la semana pasada pero sin este proyecto clave. El kirchnerismo lo quiere incluir. Se planea debatirlo el miércoles e incluirlo en el temario del jueves.

Otra cuestión que quedó en el medio fue la fecha. JxC había pedido hacerla el jueves 13. Ese día, el kirchnerismo hará una marcha en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema, para denunciar a la denominada "mafia judicial". Además, se recordará que se cumplen siete años de aquel acto de Cristina Kirchner en un escenario improvisado y bajo la lluvia en la puerta de Comodoro Py, tras una citación del difunto juez Claudio Bonadio.

¿Qué propone el Frente de Todos en el Senado? Realizar la sesión el jueves 13 para abordar el mismo temario que no se pudo tratar la semana anterior porque la oposición bloqueó la sesión debido a no acordar con el proyecto de alcohol cero al volante. Y propone la realización de una reunión de labor parlamentaria el miércoles previo para llegar a acuerdos para incorporar al jueves el proyecto de ley que establece ese límite para los conductores de cualquier tipo de vehículo.

Al momento, el temario presentado tanto por el FdT como de JxC es el mismo: el eje principal sigue siendo el fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe contra el narcotráfico en esa provincia; también se debatirá la ampliación del plan nacional de cardiopatías congénitas, el proyecto que habilita la renovación automática del Certificado Único de Discapacidad, el reconocimiento a la lengua de señas como idioma en todo el territorio argentino y la iniciativa que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud.

Dentro de JxC hay diversas posturas con respecto a la ley de Alcohol Cero. Un senador clave del radicalismo está en contra de la postura de Cornejo. En off a El Destape comentó: "En mi provincia el tema Alcohol Cero funcionó a la perfección. No puedo negarme a debatir algo así. Tenemos que salir de los lobbys locales, sino no podemos salir de los temas centrales. Hay debates transversales. Cuando un tipo mata al volante borracho no le preguntás de qué provincia sos", afirmó. Y dejó en claro: "El jueves tenemos que bajar y sentarnos a debatir sí o sí en el recinto".

De hecho, anoche se dio un hecho llamativo: un grupo de seis senadores de la oposición pidieron una sesión especial para debatir la ley de Alcohol Cero. Fue una solicitud con la firma de los legisladores Mercedes Valenzuela (Corrientes), Flavio Fama (Catamarca), Víctor Zimmermann (Chaco), Mario Fiad (Jujuy), Pablo Blanco (Tierra del Fuego) y Daniel Kroneberger (La Pampa). Una nueva grieta dentro de JxC.

Desde el Frente de Todos creen que el jueves se va a debatir finalmente con ampliación de temario y que entrará Alcohol Cero. "O sea, va a ser el temario de la semana pasada pero que pidieron bajar", expresó a este portal una senadora de Unidad Ciudadana. Y está confiada en que se aprobarán todos los proyectos.

Quienes aún no confirmaron su postura son los senadores del peronismo disidente denominado Unidad Federal, conformado por Guillermo Snopek (Jujuy), Eduardo Kuider (Entre Ríos), Carlos Espínola (Corrientes), María Eugenia Catalfamo (San Luis), y Alejandra Vigo (Córdoba). Desde el Frente de Todos creen que "los federales esta vez no van a jugar para la oposición". Sin embargo, nadie quiso responder a El Destape desde ese bloque sobre qué decisión tomarán.

La semana pasada la sesión fracasó. La oposición decidió abandonar el recinto y así vació del número necesario para realizar la sesión. El titular de la bancada de Unidad Federal, Snopek, respaldó la solicitud realizada por Cornejo. Y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, salió a cruzarlos: "Quieren dejar sin tratamiento el alcohol cero, el dictamen de renovación automática del certificado único de discapacidad, el proyecto del plan de cardiopatías congénitas, el proyecto para que los jubilados no hagan más la fe de vida, el proyecto para que los trabajadores de la salud no paguen ganancias en horas extras por guardias y también el reconocimiento de la lengua de señas".

Una sesión que terminó con una lapidaria frase del senador del FdT José Mayans: "No les importa nada lo de la justicia de Santa Fe ni tratar los temas como Alcohol Cero. Es toda una farsa. Es lamentable lo que han hecho, de retirarse y dejar sin quórum".