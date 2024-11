Entre fuertes insultos, Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici se cruzaron en Diputados: "¿Cómo me vas a decir eso?"

Los diputados Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici, de la Coalición Cívica Ari y del PRO respectivamente, protagonizaron un fuerte cruce durante la reunión del planario de comisiones de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, y Acción Social y Salud Pública. Después de que Ferraro le exigiera a la legisladora que se "haga cargo" de ser permeable al lobby de una empresa de apuestas.

"¡Sos un hijo de puta!", le dijo Giudici a su par de la Coalición Cívica, a quien trató de "papanatas" y le apuntó: "Me conocés desde hace 20 años, ¿cómo me vas a decir eso?".

El proyecto de ley de regulación de páginas de apuestas tuvo dos dictámenes: uno de mayoría, que contó con firmas de diputados de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (en disidencia), entre otros bloques, y uno de minoría, impulsado por La Libertad Avanza (LLA), el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR). Por este motivo, la diputada le expresó: "Hacete cargo, votá con los kirchneristas".

Los mensajes de los diputados en redes

Después del cruce, Ferraro publicó un pedido de disculpas en su cuenta de X, aunque luego reclamó la misma actitud por parte de Giudici. "Pido las disculpas correspondientes por haber participado, junto a otra colega, en una conducta que no está a la altura del debate que nos demanda esta Honorable Cámara de Diputados", comenzó el tuit, y siguió: "De la misma forma y en el mismo espíritu espero las disculpas pertinentes por la infundada y mentirosa acusación de cualquier agresión física y por ser llamado “hijo de puta” por la diputada Silvana Giudici que se sintió aludida cuando hacía un planteo sustancial sobre las presiones de Codere y el lobby del juego en la genérica y ambigua redacción respecto de la limitación de publicidad del dictamen de minoría".

"Corresponden las disculpas y te las acepto pero no entendés que no se puede acusar a todos pensando que vos sos superior o impune. Acusabas a la UCR, al PRO y a LLA de algo que justamente no podes explicar porque estabas votando muy contento con el bloque de Cristóbal López e Insaurralde. Solamente tenías que pedir disculpas por la agresión tuya y de Frade hacia Karina Banfi y hacia mi. Saludos", le contestó la diputada del PRO.

Tras ese mensaje, hubo una respuesta más de Ferraro, quien señaló: "Silvana, sabes que en ningún momento agredí; hice una consideración política que surgió del debate sobre los artículos que regulan la publicidad, y ahí me gritaste “hijo de puta”. No la metas a Karina Banfi, a quien sí considero mi amiga y con quien puedo tener cualquier tipo de debate, acalorado o no, pero siempre desde la buena fe y la confianza. Nunca acusé a ningún bloque parlamentario, y claramente puedo explicar uno por uno los artículos del dictamen que firmaron 90 diputados. Silvana, el debate comenzó hace 5 meses, y como autor de uno de los proyectos —a pesar de la casi nula participación y aporte de tus asesores— nunca levantaste el teléfono para intentar lograr un dictamen unificado o escuchar tus observaciones. Es más, si la memoria no me falla, solo una vez, después de terminada una reunión informativa, hablamos de las billeteras virtuales y de lo que debía hacer el ENACOM sobre los sitios ilegales".