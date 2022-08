Cristina Kirchner reveló detalles de su charla con Máximo tras el ataque de la Policía: "Yo no sabía nada esa noche"

La vicepresidenta relató intimidades de la conversación con su hijo, luego de la represión del sábado cuando fue golpeado por oficiales de la policía porteña.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se reunió con diputados y senadores del Frente de Todos y relató intimidades de la charla con su hijo Máximo Kirchner, quien fue golpeado por agentes de la Policía de la Ciudad en medio de la represión que se llevó adelante en las inmediaciones de su domicilio en el barrio porteño de Recoleta.

"Fue lo que ocupó mi cabeza todo ese día sábado cuando veía las escenas y cuando, incomprensiblemente, comenzó a desatarse la represión. Miren: cuando hablé esa noche yo no sabía lo que había pasado con Máximo, no sabía. Cuando llegó a casa, llegó a casa colorado", arrancó. Luego, en su exposición de 23 minutos CFK contó: "No me contó nada, pero nada me contó. Nada. Seguramente si me hubiera contado porque más allá del rol institucional o político que una tiene, tiene también el rol de madre, soy madre. La verdad que hubiera dicho alguna cosa más seguramente pero yo no había visto esto. Lo vi recién el domingo por la mañana todo lo que había sucedido con él".

Tras agradecer el apoyo del peronismo por la persecución contra ella, la vicepresidenta dijo, también, ante los legisladores en referencia a Máximo: "Él es muy hermético, lo conocen ustedes compañeros y compañeras de bloque".

"No habla ni una palabra de más ni una de menos. Y cuando yo le pregunté: ¿pero por qué no me dijiste lo que había pasado al otro día?", le preguntó. Y, según contó Cristina, Máximo respondió: "Primero para que no digas y segundo porque lo que me pasó a mí le había pasado a un montón de gente y el hecho de que yo fuera tu hijo no me colocaba en un lugar de privilegio para quejarse. Lo que me pasó a mí le pasó a compañeros, a compañeras, a gente que ni siquiera es militante. A gente que fue suelta".

Cristina cerró el relato: "Después, claro, cuando uno empieza a ver las imágenes al otro día porque en realidad todo se empezó a ver en las horas siguientes. No esa noche antes de que yo hablara. Yo esa noche cuando hablé había visto las imágenes. Cuando pasan la barrera pero no vi, no vi a la mujer cuando le echaban así en la cara. No había visto nada prácticamente. Y la verdad que a mí todo el tema ese del día sábado por la tarde me daba vueltas por la cabeza y lo que yo quería a todo costa es que la policía se retirara, precisamente, para evitar esto ¿no?".

CFK y el 2001

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que Juntos por el Cambio busca "estigmatizar" los 12 años de gobierno kirchnerista. Lo dijo este martes, en el marco de un encuentro con los senadores y diputados del Frente de Todos, en el salón Azul del Senado.

"Está claro lo que quieren hacer, es estigmatizar 12 años de gobierno", afirmó la ex mandataria, en un encuentro en el que agradeció el respaldo luego de la acusación en la causa Vialidad y el vallado de la Policía de la Ciudad alrededor de su domicilio.

Según señaló, la represión de la Policía de la Ciudad de reprimir a militantes que el sábado multiplicaron su presencia por la decisión del Gobierno porteño de vallar las inmediaciones de su departamento, le recordó a las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, aunque aclaró que la de este fin de semana era "alegre".

"Cuando uno ve a los protagonistas de lo que pasó el pasado sábado, ve que se encuentra con los mismos o casi los mismos protagonistas de lo que pasó en el 2001", afirmó Fernández de Kirchner, apuntando principalmente a la titular del Pro, Patricia Bullrich. Y agregó: "Ese ejercicio, esa disputa de creer que la autoridad es apretar, de aprietes, de locura, de la falsa autoridad como le digo yo; fue la misma que lo llevó a un presidente (por Fernando De la Rúa) en el 2001 a firmar un decreto de estado de sitio"