El Senado aprobó la ley de Alcohol Cero

La ley quedó aprobada con 48 votos afirmativos y 9 negativos. Más temprano habían aprobado la Ley Lucio, la exención del Impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud y el nombramiento de jueves y fiscales en Santa Fe y Córdoba.

Con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner abriendo la jornada legislativa, el Senado de la Nación lleva adelante una sesión en la que se aprobó por unanimidad la Ley Lucio, la exención del Impuesto a las Ganancias para trabajadores de salud y el nombramiento de jueces y fiscales de las provincias de Santa Fe y Córdoba, entre otros temas. Por otra parte, quedó aprobada la implementación del Alcohol Cero al volante con 48 votos afirmativos y 9 negativos.

Todos los senadores presentes respaldaron la Ley Lucio de capacitación para personal de los distintos poderes del Estado sobre violencia contra la niñez y la adolescencia. El proyecto contaba con el respaldo de la Cámara de Diputados.

"Entiendo que esta ley llega tarde porque Lucio ya no está, y porque miles de niños y adolescentes en Argentina son víctimas de maltrato, de abuso y precariedad. Lo importante es que esta ley se aplique rápido y bien", expresó la senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti.

Por su parte, la senadora del bloque Hay Futuro Argentina Clara Vega explicó que el proyecto "apunta a tener una capacitación para prevenir y detectar tempranamente la violencia contra niños y adolescentes", por lo que lo consideró "válido para evitar nuevas víctimas, no válido para la familia de Lucio y tantas otras”,

A su turno, la senadora de Unidad Federal María Eugenia Catafalmo expresó su pedido de "disculpas a los familiares presentes, esta ley debería haber salido hace 15 días", para luego señalar que "este es uno de los sectores más vulnerables, es fundamental pensar en programas inclusivos que brinden calidad de vida a nuestro niños y adolescentes",

Ley de Alcohol Cero

A última hora, el Senado votó a favor de la Ley de Alcohol Cero al volante, que prohíbe conducir en rutas nacionales con alcohol en sangre luego de la media sanción en Diputados. Si bien varios legisladores nacionales, provenientes de provincias vitivinícolas, se oponían a la medida, fue aprobada con 48 positivos, 9 negativos y ninguna abstención.

Al tomar la palabra, la senadora formoseña del FdT, María Teresa González, destacó que el proyecto se observa en varios países de América del Sur, del Norte, Central y de Europa. "Somos uno de los países con mayor índice de consumo de alcohol, no estamos hablando de una ley seca, sino que el que conduzca no beba", expresó. Y remarcó: "Hablamos de responsabilidad ciudadana y de un cambio de cultura para cuidar la vida del otro". Además, señaló: "Pedir disculpas por la demora en el tratamiento de una ley tan importante para Argentina y destacar la gestión de las provincias del Norte".

Por su parte, el senador por Jujuy de Juntos por el Cambio, Mario Fiad, llamó a aprobar la ley y a implementar mayores controles para la prevención. "Jujuy fue de las primeras provincias en implementarla, se han registrado un 75% menos de decesos", señaló. Y también pidió modificar la terminología: de accidente a siniestro.

Silvina García Larraburu, senadora por Río Negro del FdT, sostuvo firmemente que el proyecto "no perjudica" a las economías regionales y lo que busca es "responsabilidad de cuidarse y de cuidar a los demás". Y agregó: "No estamos en contra de la diversión, del consumo de alcohol sino que pedimos responsabilidad". "Es una ley que cumple con un amplio consenso social y político, generado por las familias con su lucha y esfuerzo. La política recupera su función como herramienta de transformación para la gente", agregó Nora Giménez, senadora por Salta del oficialismo.

A la hora del cierre, la senadora por Mendoza del FdT, Anabel Fernández Sagasti, se refirió al fuerte consenso sobre el proyecto y cruzó a quienes lamentablente "no comprenden la profundidad" de lo que se discutió en el recinto. "Se ha decidido impulsar un cambio cultural que va a costar pero que tiene una consigna clara y contundente: no manejes, si consumiste alcohol. ¿Invalida esta ley otro tipo de acciones? No lo hace. Todos creemos que nunca van a alcanzar las acciones desde el Estado y desde las organizaciones para combatir este flagelo, de las principales causas de muerte en Argentina", agregó.

Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Chaco, Buenos Aires y la Rioja son las provincias que, hasta el momento, tenían aprobada una ley de alcohol cero.

Designación de jueces

Por otra parte, la Cámara alta dio sanción al nombramiento de funcionarios judiciales para las provincias de Córdoba y Santa Fe, en un intento por controlar el avance del narcotráfico en la región. Los pliegos fueron aprobados este jueves con 63 votos a favor del oficialismo y de la oposición

De esta manera, fueron designados son los del Juez Federal de Primera Instancia 1 de Rosario, Gastón Salmain; del conjuez de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Ernesto Cano y conjuez de los Juzgados Federales de Primera Instancia de la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Mariano Longarini.

También se incluyó la designación de la jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, provincia de Santa Fe, Elena Beatriz Dilario; del Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz y juez Federal de Primera Instancia de San Francisco, Córdoba, Pablo Montesi. Por último se aprobó el pliego de la defensora Pública Oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Córdoba, Defensoría 2 Ana María Blanco.

En la sesión, la presidenta de la comisión de Acuerdos, Fernández Sagasti (Frente de Todos-Mendoza), se refirió a la ciudad de Rosario como "una jurisdicción que atraviesa un momento delicado" como consecuencia del narcotráfico. También reclamó a la oposición que preste acuerdo para la designación de otros postulantes cuyos expedientes aguardan ser tratados y expresó que su "bloque tiene voluntad para traer el recinto decenas de pliegos con dictamen para cubrir vacantes del Poder Judicial de varias provincias".

Por otra parte, los senadores aprobaron el ingreso de ascensos de jueces, fiscales y miembros del cuerpo diplomático que deberán ser tratados por la comisión de Acuerdos próximamente.

Una sesión cargada de tensión

Además, al inicio de la jornada senadores nacionales de la provincia de Catamarca plantearon cuestiones por el caso del exministro de Desarrollo Social de esa provincia Juan Carlos Rojas, asesinado hace cuatro meses y por cuyo esclarecimiento marchó ayer todo el arco político de la norteña provincia.

Los senadores Lucia Corpacci y Guillermo Andrada del Frente de Todos salieron al cruce de su par de la oposición Flavio Fama, quien planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, por considerar que es responsable de la designación de funcionarios judiciales que participaron de la pesquisa por la muerte de Rojas. En el inicio de la sesión, Fama consideró que "hubo un proceso de encubrimiento de la justicia sistemático" en la provincia, algo que fue desmentido por sus pares del oficialismo, la exgobernadora catamarqueña Corpacci y Andrada.

Por su parte, Corpacci respondió que "la política debe hacerse demostrando que se es mejor que el otro, no denostando el otro o calumniando". Andrada por su parte cuestionó la posición de Fama que pretende, dijo, "probar algo sin tener las pruebas que corresponden". "Hemos tenido un hecho trágico. Quiero dejar bien en claro que se están utilizando todos los elementos disponibles para tratar de esclarecer el caso. Es temerario querer generar culpables", expresó.

Con Cristina presente

A las 12.20, Fernández de Kirchner dio inicio a la primera sesión del año parlamentario en el Senado de la Nación. Tras un frustrado intento de conciliación hace dos semanas, las bancadas del Frente de Todos y Juntos por el Cambio acordaron discutir además la propuesta venida en revisión de la Cámara de Diputados sobre fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe, y leyes sobre lenguaje de señas, enfermería, cardiopatías congénitas y una modificación a la ley de impuesto a las Ganancias para trabajadores de la salud.

También se incluyó en el temario el proyecto de ley del senador Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) que apunta a jerarquizar la carrera de enfermería con capacitación permanente y un nuevo régimen de becas. La intención de todos los espacios fue avanzar en una sesión que termine con el paréntesis legislativo que se abrió a mediados de noviembre del año pasado y que se agudizó luego de que el oficialismo perdiera el quórum por la salida de cuatro senadores que ahora integran la bancada de UF.

Entre los proyectos que son debatidos este jueves figuran el Certificado Único de Discapacidad, la Ley Lucio y la Ley de Cardiopatías Congénitas. También fue incluido el proyecto que elimina la "fe de vida" para los jubilados, la exención del Impuesto a las Ganancias para personal de salud por guardia adicional y el que reconoce como natural a la lengua de señas argentina (LSA). También se pondrá en debate la ley que prohíbe el consumo de alcohol inmediatamente antes de conducir.

Con información de Télam.