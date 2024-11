Con el Presupuesto muerto, el Gobierno planea llamar a extraordinarias solo para eliminar las PASO

El Gobierno ya da por muerto el Presupuesto 2025 y ahora se enfoca antes de fin de año en la reforma electoral que anunció el viernes pasado el vocero presidencial, Manuel Adorni. La idea en la Casa Rosada, según pudo averiguar El Destape, es que sea el único tema en sesiones extraordinarias.

De esta manera, en Balcarce 50 dan por caído el Presupuesto. "No va a haber extraordinarias por ese tema porque no hay acuerdo", aseguraron desde el entorno de Milei.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En una jugada que claramente altera el ánimo con el PRO, ahora Javier Milei va por la eliminación de las PASO de cara a 2025 y planea tenerla lista antes de fin de año. Será el único tema que incluirá en su llamado a sesiones extraordinarias después del 30 de noviembre, día que termina el período ordinario legislativo. A la eliminación de las PASO se opone el partido amarillo, que necesita como herramienta para saldar las internas entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

Según pudo saber este portal, quien daría los votos al Gobierno para la eliminación de las PASO para el año que viene son los bloques peronistas. La UCR también se opone a la eliminación de las primarias. "La reforma electoral la estamos mandando en las próximas horas", adelantó a este portal una de las personas que encabezó la realización de la nueva ley en la Casa Rosada. Se espera que sea enviada este miércoles al Congreso. Diputados ya no puede dictaminar, el 20 de noviembre fue la fecha límite. Por eso se va directo a las extraordinarias.

La letra fina de la reforma

Esta reforma electoral consta de dos proyectos. Uno sobre las PASO y la financiación de los partidos y otro sobre la representatividad de los mismos. La ley del Gobierno establece contar con un mínimo de 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral, ya que antes era de 0,4%; tener el piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas; y que los partidos nacionales deben tener presencia en al menos diez distritos. Hoy son cinco.

Sobre el financiamiento de los partidos políticos, Milei aumenta los topes de aportes privados, eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios y la eliminación del financiamiento público para las campañas.

Por otro lado, con el Presupuesto el Gobierno logró lo que adelantó El Destape hace dos meses cuando Milei enviaba el proyecto: "Estamos mandando algo invotable", había confirmado una fuente del riñón del Presidente a El Destape. El Gobierno ganó así otra vez y dejó mal parados a los gobernadores. Prorrogará por primera vez en la historia dos veces consecutivas el Presupuesto nacional y se manejará a discreción, como este año, que benefició a las provincias amigas, como Misiones y Catamarca, entre otras.

Desde la Rosada aseguraban a El Destape que no se cayeron el resto de los proyectos en el Congreso porque no salió el Presupuesto. "No estaban atados unos con otros, no fue parte de una negociación", repiten en los pasillos del Gobierno. Milei afirma en privado que los gobernadores para aprobar el Presupuesto le están pidiendo en total al Estado 3700 millones de dólares. "Nosotros no le vamos a dar ni un dólar. No hay plata. No le vamos a dar nada", dijo una de sus mano derecha a El Destape.