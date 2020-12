Aborto Legal: quiénes son los diputados y las diputadas indefinidos

El debate por el aborto legal se desarrolla en la Cámara de Diputados de la Nación con los discursos de cada uno de los representantes. Sin embargo, aún existe un grupo de representantes que se mantiene indefinido. Quiénes son y qué dijeron sobre el proyecto de ley

Diputados indefinidos

Martín Antonio Berhongaray

El diputado de la UCR asumió en 2019 y reemplazó a Daniel Kroneberger, que en 2018 votó a favor. Aún se desconoce cuál será la posición que tomará, pero participó tanto de reuniones con agrupaciones anti derechos como de encuentros con el Foro Pampeano por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En marzo pasado aseguró que esperaría a la presentación del proyecto para "ver la iniciativa en concreto". El legislador presentó planteos para modificaciones a ley.

Alfredo Cornejo

El ex gobernador mendocino es otro de los dirigentes de la UCR que no definió su voto. Tiempo atrás pidió una consulta popular sobre el tema y se negó a votar la ley sin ella. Apenas dos días atrás aseguró que estaba "sopesando" su decisión. "No tengo ningún interés en hacerle el juego al Gobierno en ese relato", sostuvo además.

Ramiro Gutiérrez

El diputado del Frente de Todos responde al massismo. Si bien algunos lo vinculan con los anti derechos se desconoce que decisión tomará.

Sin datos

Mariana Zuvic

La polémica diputada de la Coalición Cívica es una de las más cercanas a Elisa Carrió, una absoluta opositora al proyecto. No obstante, se desconoce su postura.

Jorge Sarghini

El representante de Consenso Federal es el único de su bloque sin decisión. Sus dos compañeros, Alejandro Rodríguez y Graciela Camaño son anti derechos.

Esteban Mateo Bogdanich

Diputado del Frente de Todos se negó a responder consultas de algunos medios al respecto. Reemplazó a Agustín Rossi.

Nelly Ramona Daldovo

Diputada por Formosa del Frente de Todos, ingresó en 2019 a la Cámara de Diputados. Reemplazó a Luis Basterra.

Dante Edgardo López Rodríguez

Diputado por Catamarca del Frente de Todos, ingresó en 2019 a la Cámara. Reemplaza a Gustao Saadi.

María Luisa Montoto

Diputada por Santiago del Estero. Integral el bloque del Frente de Todos. Reemplaza a Claudia Ledesma Abdala, que pasó al senado. Además integra como secretaria de la Comisión de Salud.

María Graciela Parola

Diputada por Formosa, también integra el bloque del Frente de Todos. Ingresó el 10 de diciembre de 2019. Se desconocen referencias sobre su voto.

Fuente: Ecofemini(s)ta