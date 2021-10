Nancy Pazos estalló contra los empresarios de alimentos: "Son una manga de hijos de puta"

La periodista arremetió contra los empresarios alimenticios por no respetar el acuerdo de precios del Gobierno.

Nancy Pazos, furiosa con los empresarios alimenticios que no aceptan el congelamiento de precios del Gobierno.

Nancy Pazos demostró su enojo con los empresarios alimenticios que no aceptan el acuerdo de precios de determinados productos. En un contundente editorial en Rock & Pop, la periodista opinó sobre la medida tomada por el secretario de comercio Roberto Feletti y criticó a los empresarios dueños de las empresas multinacionales que controlan la parte más importante del mercado de alimentos.

"Son una manga de hdp que especulan sobre lo más terrible que pasa en la Argentina que es la pobreza", comenzó diciendo Pazos durante su programa "Ruleta Rusa" en Rock & Pop.

"No podés evadirte de comprar leche y te aumentan el precio igual, entonces ahora lo congelan al precio y dicen 'no te voy a poner leche en el supermercado', son unos hdp no hay otra manera de describirlos", agregó la periodista, furiosa con los empresarios que desabastecen las góndolas.

"Es la nueva manera de golpe de estado en la Argentina", dijo Nancy Pazos sobre los empresarios que no aceptan el acuerdo de precios.

"Se agarran de una supuesta debilidad del Gobierno para vaciar las góndolas y está es la nueva manera de golpe de estado en la Argentina. No lo minimicemos. Si vos tenés un país desabastecido y no encontraste fideos para darle de comer a tus hijos, salis a la calle y querés matar a alguien", siguió la conductora. Sobre este punto, Pazos marcó que "esto que sucede es el poder económico concentrado de la Argentina que siente que está a tiro de volver a ganarle a las fuerzas más populares con el Pro y Juntos en todo el país y resistiendo para que esto suceda".

Asimismo, la periodista opinó que "la medida es extrema por un montón de razones y errores anteriores", pero consideró que "la discusión de fondo que se está dando es muy heavy, muy pesada e importante y los medios de comunicación responden a los empresarios y de no regular precios".

Convocan a no comprar marcas que rechazaron el congelamiento

Usuarios de las redes sociales lanzaron una convocatoria a no comprar productos comerciados por empresas que no aceptaron formar parte del congelamiento de precios de casi 1500 productos que estableció el Gobierno para bajar la inflación.

Arcor, Ledesma y Molinos del Río de la Plata son las firmas más apuntadas en las redes sociales debido a que se resisten al acuerdo. Las firmas tuvieron unas ganancias extraordinarias durante la pandemia del coronavirus y pese a sus abultados beneficios no acepta congelar salarios.

Molinos Río de la Plata, Arcor y Ledesma evidencian un crecimiento exponencial de sus resultados, mientras pulsean contra el Gobierno para evitar el congelamiento de un puñado de productos y amenazan desde la cámara que las representan con desabastecer el mercado interno.