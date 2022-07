Alberto cruzó a Lacalle Pou y pidió una solución para todos en el Mercosur

Tal como sucedió el año pasado, el Presidente criticó la postura de Uruguay de negociar tratados comerciales por fuera del bloque y Lacalle Pou le respondió.

Alberto Fernández se cruzó este jueves con su par uruguayo, Luis Lacalle Pou, por qué tipo de integración debe promocionar el Mercosur y la posibiliad de negociar tratados comerciales por fuera del bloque, durante la cumbre de presidentes que se desarrollo en Asunción, Paraguay, y en la que el gran ausente fue el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro.

En ese sentido, Fernández sugirió que se incluya a los demás países miembro en el proyecto del gasoducto Néstor Kirchner y en el tratado comercial que Uruguay se encuentra negociando con China.

El cruce entre Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou

El jefe de Estado argentino pidió durante su discurso que se mantenga la unidad del bloque y en vez de "ilusionarse con soluciones individuales". "No niego los problemas de las asimetrías de Paraguay y Uruguay frente a Brasil y Argentina. Hay que resolverlo", admitió. Y agregó: "En ese escenario difícil, lo que pido es que no nos ilusione la idea de buscar soluciones individuales, de que puedo salir con un proyecto propio que me alcanza a mí porque eso es de corto aliento".

De esa forma, se refirió a la postura que sostuvo Uruguay en el último año de negociar tratados comerciales por fuera del bloque. El último miércoles, su canciller, Francisco Bustillo, había reafirmado su "potestad de negociar con terceros países extrazona", y que avanzará en ese sentido "con nuestros socios" del Mercosur o en su defecto "individualmente".

Frente a eso, el jefe de Estado argentino se dirigió directamente a su par uruguayo: "Yo no me niego en nada a analizar todo lo que haya que analizar, eso que Luis Lacalle Pou llama flexibilización, porque vivo en un mundo que está cambiando". "En estos cambios estamos caminando en la cornisa y no quiero que ninguno de nosotros se caiga en la cornisa, quiero que superemos juntos esta etapa", dijo al respecto.

Pero luego, recordó los titulares de algunos diarios que afirmaron que, en este contexto, "el Mercosur se muere". "Unidos somos más fuertes. Por qué no empezamos a fundar otro Mercosur que nos haga trabajar juntos para que todos seamos más potentes. Los invito a pensar en eso más que en la preocupación de algunos diarios cuando Luis (Lacalle Pou) emepzó a pensar en China (y titularon): 'El Mercosur se muere'. El Mercosur debe vivir siempre", señaló.

En ese contexto, sugirió que varios proyectos estratégicos se realicen de forma compartida entre todos los países del bloque, como el financiamiento del gasoducto Néstor Kirchner para extraer gas de Vaca Muerta a cambio de expotar el gas a los países de la región. También sugirió crear una unión de países en torno a la explotación del litio que poseen Argentina, Bolivia y Chile.

Además, pidió incluir a los demás países del Mercosur en el acuerdo comercial entre Uruguay y China. "Si China puede tener un acuerdo con el Mercosur, ¿por qué no vemos de hacerlo juntos, como hicimos con Singapur? El acuerdo va a ser más fuerte si metemos a los 200 millones de habitantes que tiene Brasil. Tenemos que tener entre los cuatro países otra relación comercial con China", subrayó.

La respuesta de Lacalle Pou a Alberto Fernández por el Mercosur

Minutos después de la alocución de Fernández, fue el turno del discurso de Lacalle Pou, quien no ignoró las referencias del presidente argentino. "Si nos entendemos, nos cuidamos y nos comprendemos. Eso es lo que Uruguay hoy viene a decir: entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso. Además, seguramente avancemos con otros países y otros bloques. Y desde ya, decirles a los colegas del Mercosur, que vamos a informar inmediatamente como hicimos con China", afirmó.

Luego, se dirigió directamente a Alberto Fernández: "Me quedó resonando lo que repitió el presidente Fernández: el concepto de protegernos. Al fin y al cabo el presidente viene a ser el padre de una gran familia. Y a mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o discúlpenme si hablo a nivel nacional, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo es abriéndome al mundo y por eso los pasos que toma Uruguay y pide ser comprendido por el Mercosur".

De ese modo, Lacalle Pou reiteró la postura que había tenido en la cumbre de marzo de 2021, cuando mantuvo otro cruce con Alberto Fernández por ese mismo tema. "No estamos dispuestos a que sea un corsé en el que nuestro país no se pueda mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes sobre la flexibilización", lanzó el uruguayo durante su discurso en esa ocasión.

Esa vez, fue Fernández quien habló después, y le respondió directamente al afirmar: "No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie".