Coco Basile rompió el silencio sobre la denuncia a su hija por amenazas a Cristina Kirchner

El ex director técnico de la Selección Argentina reconoció que pasó un mal momento al enterarse de la denuncia contra su hija, Sabrina.

El ex director técnico de la Selección argentina Alfio "Coco" Basile habló por primera vez sobre la detención de su hija, Sabrina, en el marco de la causa que investiga las amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Fue en octubre de este año cuando la Justicia dispuso las detenciones de cuatro integrantes del espacio Revolución Federal, entre ellos la de Sabrina Basile, hija del "Coco" Basile. Las órdenes de detención fueron emitidas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por esa agrupación.

Sabrina Basile estuvo detenida entre el 20 de octubre y el 4 de noviembre pasado acusada de formar parte de Revolución Federal, la agrupación que está en la mira por los constantes escraches y amenazas violentas contra la vicepresidenta y otros políticos del oficialismo.

A un mes de la detención de su hija, el "Coco" Basile rompió el silencio y se refirió brevemente al tema en una entrevista radial. Al ser consultado sobre cómo pasó ese momento, el Coco Basile respondió: "Como el orto. ¿Cómo lo voy a vivir? ¿Sabés lo que es?".

"La conozco a mi hija. Ella es política, está con la política, pero nada que ver de cosas graves, nada misterioso y eso que dicen. No pasa nada. No quiero hablar del tema para no hacerlo relucir otra vez, que no sigan con lo mismo", añadió el ex entrenador.

Cuántos años de prisión podrían caberle a Sabrina Basile

Concretamente, a Sabrina Basile y a tres detenidos se le imputan tres artículos del Código Penal, por los que pueden afrontar hasta ocho años de prisión. En primer lugar, el artículo 209, que pena con dos a seis años la instigación "a cometer un delito determinado contra una persona o institución".

Además, se le imputa el artículo 212, que reprime "con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones". Por último, se le imputa también el artículo 213, que pena con tres a ocho años a quien integre una agrupación que tenga "por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor".