Desde el gobierno porteño insisten en mantener las clases presenciales en las escuelas, gracias al polémico fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, hasta que se expida de forma definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto, a pesar del que el fuero federal en lo Contencioso Administrativo federal sacara un nuevo fallo en el que ordena al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que suspenda las clases presenciales tal como dice el DNU del Poder Ejecutivo Nacional.

Ahora se supo que trabajadorxs del gobierno porteño fueron convocados el domingo mismo que Larreta anunciaba por conferencia de prensa que iba a haber presencialidad a realizar “tareas de servidor público” en las escuelas públicas y privadas de la Ciudad y que llenaran un formulario donde informaran qué establecimientos adhieren o no al paro convocado por los gremios docentes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Voceros del ministerio de Educación porteño consultados por El Destape niegan esta información y remarcan que crearon una comisión mixta junto con los 17 sindicatos docentes de seguimiento de los protocolos. Desde UTE dicen que en realidad no existe tal comisión.

Desde que el Gobierno porteño anunció la vuelta a la presencialidad, los gremios docentes reclaman sobre otras problemáticas a las que Rodríguez Larreta ni quien está en frente de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, han podido dar respuestas claras.

Con el regreso a clases de manera “escalonada” –presencial y virtual – tanto la comunidad educativa como las familias denuncian que todo depende de las posibilidades de cada establecimiento, lo que generó que muchos cursos terminaran divididos con semanas o días separados.

El formulario que completaban trabajadores precarizados para "denunciar" a los docentes por cumplir el DNU

Persecución política por acatar un DNU

Tanto UTE (Unión de Trabajadores de la Educación)- y Ademys continúan con las jornadas de paro en rechazo de “la violación del decreto presidencial por parte del Gobierno porteño y su exigencia de presencialidad en las aulas”, además del retraso en la vacunación de lxs trabajadorxs del sector educativo y medidas higiénicas.

Natalia Militi, secretaria de primaria de UTE, confirmó a El Destape que llegaron al gremio denuncias de que en las escuelas efectivamente se han hecho presente trabajadorxs del gobierno de la Ciudad y que incluso han llegado a sacar fotos.

En los últimos días se dio a conocer un mail que se filtró y publicó Página 12, en la que se llegó a leer que gobierno porteño les exigía a las escuelas del distrito 10 que les envíen un listado con los nombres de aquellas familias que habían expresado su deseo de no enviar a sus hijxs para denunciarlos por “vulnerar” el derecho a la educación.

Y no solo eso, el fuero contencioso administrativo y tributario falló en contra de Acuña por no informar en los establecimientos sobre la no obligatoriedad de la presencialidad y se le aplicará una multa de cincuenta mil pesos por no garantizar las clases virtuales.

Por ello, tanto Ademys como UTE ya se encuentran en su noveno día consecutivo de paro hasta no tener respuestas concretas por parte del gobierno porteño ante las implicancias que conllevan la situación que se está viviendo.