Clases presenciales: Acuña pidió "diálogo" a los docentes y les descontó $30 mil por el paro

Acuña aseguró que buscan resolver a través del "diálogo" la situación con los trabajadores de la educación, pero en la realidad le descontaron parte del sueldo a los docentes.

Los gremios docentes convocaron a una medida de fuerza ante la decisión del Gobierno de la Ciudad de volver a las aulas, pese a la segunda ola de coronavirus y el pico de contagios que azota a Capital. La respuesta del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de la ministra de Educación, Soledad Acuña, fue descontarle el sueldo a los docentes por los días de paro que realizaron para reclamar que se preserve la salud de los trabajadores de la educación y de los estudiantes.

En una entrevista con Futurock, Acuña fue consultada sobre el miedo que tienen docentes y trabajadores de escuelas de concurrir a los establecimientos por miedo a contagiarse. La respuesta de la titular de Educación fue: "Le damos información, le mandamos maneras de organizarse dentro de la escuela, recomendaciones, repetimos los protocolos para que sean mas claros".

Además, replicó que Ciudad está "dando la vacunación de forma acelerada a medida que llegan las vacunas" y afirmó: "Si tienen miedo, tratamos de vuelta de resolver desde el diálogo".

No obstante, al parece la manera de dialogar del Gobierno de la Ciudad es descontándole el sueldo a los docentes que decidieron adherir a la medida de fuerza para no exponer su salud ni la de los estudiantes. Según confirmaron los gremios docentes a El Destape, este martes llegó en el recibo de sueldo de los docentes "descuentos que llegan hasta los 30 mil pesos".

"Utilizan el salario como forma de disciplina y mienten porque el Ministerio de Educación no cita a los gremios a ninguna reunión", advirtieron desde UTE. Por el contrario, en uno de los recibos que accedió este medio, se ve claramente cómo se aplicó un descuento por los días de paro que llega a 10 mil pesos, en ese caso.

Por el contario, Acuña minimizó el miedo que pueden llegar a tener los trabajadores de contagiarse y aseveró: "Las escuelas no contagian y eso lo decimos nosotros, Nación y los expertos. Nosotros tomamos la decisión de tener las escuelas abiertas sin que se movilice tanta gente". "No creemos que sea justo asignarle la muerte de docentes a la presencialidad", sentenció.

Asimismo, sostuvo que "la tasa de contagiosidad en las escuelas es bajísima y eso se tiene medido" y afirmó que "desde que comenzaron las clases el nivel de contagios en escuelas y transporte público es muy bajo. Las familias no usan el transporte público en el nivel primario"-

En tanto, indicó que "las familias que no quieren ir a la escuela por miedo se las invita a ver los protocolos" y aclaró: "No computamos la falta, no quitamos la vacante y les damos las herramientas".