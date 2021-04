Laura Alonso tildó de "militantes" a los padres que deciden no mandar a sus hijos a clases presenciales en medio de la segunda ola de coronavirus.

Laura Alonso se sumó a la discusión por la presencialidad de las clases. La ex funcionaria macrista buscó defender las medidas del Gobierno de la Ciudad, quien reafirma su postura con respecto a la "poca transmisión del virus que hay en las escuelas", pese a la segunda ola del coronavirus que azota al AMBA y al inminente colapso sanitario.

En este contexto, Alonso tildó de "militantes" a los padres que deciden no mandar a sus hijos al colegio. "Hay chicos que hoy quieren ir a las escuelas en la Ciudad y los padres no los dejan porque son militantes", afirmó la ex titular de la AFI en su visita al programa de Joaquín Morales Solá en TN.

Después de marcar que se trata de un enfrentamiento absolutamente político, Alonso acusó al Gobierno Nacional y al de la Provincia de Buenos Aires de "incapaces" y defendió la gestión del Gobierno porteño frente a la pandemia. La ex funcionaria contrastó las medidas de cada uno y dijo que "la sensación que uno tiene es que el Gobierno nacional sacó una libreta y va tomando nota sobre la salud, la educación y la economía por razones políticas y una razón de una ineptitud e impericia".

Además, destacó "la capacidad de gestión de Horacio Rodríguez Larreta" y sostuvo que "no aprovecharlo es someter al país, no solo a la ciudad, a perder vidas y oportunidades económicas". Sobre este punto, denunció que "evidentemente hay un asedio sobre la Ciudad de Buenos Aires y su autonomía" y acusó a la vicepresidenta Cristina Kirchner de ser "quien está impidiendo cualquier solución racional" frente a la discusión por las clases presenciales.

Finalmente, Alonso marcó que el viernes vence el DNU sobre las restricciones en el AMBA y afirmó: "Me gustaría creer que la Corte tiene la capacidad para analizar todas las variables y en todo caso resolverlo de una manera inteligente, no es blanco o negro. Sufre la gente, y el futuro inmediato de los niños y adolescentes".