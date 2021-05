A pesar del aumento de casos, Quirós ratificó: "El lunes hay clases"

Las altas cifras de contagios por COVID-19 preocupan cada vez más en el Gobierno del presidente Alberto Fernández que analiza, hace ya varios días, la posibilidad de aumentar las restricciones. Mientras la segunda ola sigue rompiendo récords, tanto a nivel infectados como decesos, desde la Ciudad de Buenos Aires parecen seguir en negación mientras planean ignorar a la crisis sanitaria que ya es un hecho. En esta ocasión fue el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, quien dejó en claro que no habrá cambios con respecto a la educación.

En diálogo con Todo Noticias (TN), el líder de la cartera sanitaria habló de todo y se refirió, específicamente, a la cantidad de casos y las nuevas reuniones entre el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta y la presidencia donde advirtió que "hay consenso" salvo en algunos detalles. Más allá de lo que se dice, no solo desde Nación sino también desde los trabajadores de salud, sostuvo: "La presencialidad escolar, con los protocolos bien cumplidos, no genera cambios epidemiológicos en las curvas. Potencialmente puede haber algún contagio, pero son episódicos".

Además, Quirós aseguró que "el 89% de los contagios han sido en el contexto social y no en el escolar" según datos de la CABA, remarcando que el "daño que se genera en los niños" es mucho mayor. "Seguimos discutiendo algo que no es el factor principal de los contagios", remarcó y ante la pregunta del conductor Marcelo Bonelli, confirmó: "El lunes hay clases, sí claro, con los cuidados y los protocolos".

Mientras tanto, en las últimas 24 horas, se registraron 3.060 nuevos casos -387.079 contagios desde el inicio de la pandemia-, 34 muertos y un 76,4% de camas ocupadas en terapia intensiva en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Más allá de los dichos, el pasado lunes, Quirós había expresado: "Estaremos muy atentos estos días, si la tendencia al ascenso continua, creemos que tenemos que dialogar sobre otras medidas para evitar que continúen ascendiendo". Y advirtió: "Si los casos no bajan en las próximas 72 horas, entonces acompañaremos las medidas de la Nación".

Más allá de esto, en la previa a la reunión con el Gobierno, algo parece haber cambiado. Y si bien la curva no desciende, sino todo lo contrario, volvieron a mostrar una postura firme sobre no suspender las clases presenciales. En el medio, es importante destacar que investigadores e investigadoras del CONICET realizaron un informe donde concluyeron que las escuelas sí contagian y son fuentes de propagación del coronavirus. De todas formas, la oposición decide no escuchar y mirar hacia otro lado en el peor momento de la pandemia.