Alberto, picante: "Clarín desafía a la Argentina todos los días"

Alberto Fernández criticó duramente el accionar del grupos de medios más grande del país y lanzó: "Clarín desafía a la Argentina todos los días". "Uno de los que menos quiere que la Justicia cambie es Clarín por la forma en que Clarín incide sobre los jueces", lanzó el Presidente.

"Ellos imponen su poder a garrotazo limpio", dijo en referencia a Clarín en una entrevista con Gustavo Sylvestre en C5N. Además contó: “Quiero que el sistema de cables se abra, que el sistema de transmisión de imágenes se amplíe, que terminemos con los privilegios que durante los últimos cuatro años le dieron (a Clarín), que desalentaron a empresas como Telefónica y Claro”.

Fernández además reveló: “Hablamos con Slim la posibilidad de que Claro se expanda más. Quiero que Claro, que Telefónica y que todos los que quieran venir se expandan. Cuanta más competencia tengamos mejor va a ser y esas arbitrariedades y patoteadas (de Clarín) van a ir cediendo”.

El mandatario volvió a retomar el tema de la situación de la Justicia en el país e hizo referencia a la actuación de los jueces en los últimos años. Al respecto, el mandatario aseguró: "Si hubo un tiempo opaco en la Justicia hay que terminarlo". Y añadió que quiere "avanzar con la Bicameral para investigar el poder Judicial".

En una charla con C5N, el mandatario aseguró: "Yo no soy el que echa o pone jueces, yo respeto el proceso". Con respecto a la Justicia, Fernández hizo hincapié en que, mucho tiempo antes de que vuelva a hablar con Cristina Kirchner, él ya "hablaba de los problemas de la justicia". En ese mismo sentido, aseguró que en la campaña dio "nombres de algunos jueces y el 1° de marzo volví a citarlos sin nombrarlos".

Más allá de la actuación de varios jueces, Alberto Fernández no fue generalista y sostuvo que las "inconductas de algunos jueces hacen que se vean mal todos y no son todos". Por otro lado, tomó el caso de Brasil y aseguró: "Hay que hacer como acaba de hacer Brasil. Dijeron esto está mal, empecemos de vuelta" con respecto al caso de Lula Da Silva y a la persecución judicial que vivió.

Por otro lado, Fernández reveló esta noche que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le planteó "su idea de dejar el Ministerio", ya que "está agobiada", y destacó que en el Gobierno están "buscando un reemplazante". "Marcela me ha planteado la semana pasada, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada", resaltó Fernández en declaraciones a la señal de cable C5N.

En ese marco, el jefe de Estado precisó: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante".