"Los 65.000 millones de pesos que deja de percibir (la Ciudad) -es decir, 12.000 millones de pesos más que el recorte anterior- (...) equivale a la construcción de 217 escuelas primarias", dijo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, después de que Diputados aprobara con modificaciones el giro en concepto de coparticipación federal al distrito en concepto de dinero destinado a solventar el pasaje de competencias no federales.

La expresión sobre los colegios generó indignación en redes sociales y los números no acompañan el argumento de la administración Cambiemos. En sus primeros cuatro años como mandatario de la Capital Federal, abrió siete unidades educativas primarias de las cuales tres son privadas, por lo tanto sólo cuatro son estatales. Una por año. En cuanto escuelas primarias, aparece una sola en Villa Lugano que, en realidad, fue inaugurada en 2011 y tuvo obras que reanudaron hace poco. Esto incluye los períodos en que percibió mayor coparticipación. Hasta el momento de publicar esta nota, desde el GCBA no explicaron por qué no se cumplieron las promesas.

“No cerramos escuelas, las abrimos. En estos últimos 10 años de gobierno abrimos 54 escuelas y, en este período, otras 54 porque estamos convencidos de que la educación es la herramienta para que los chicos y chicas puedan construirse un mejor futuro”, dijo la ministra de Educación, Soledad Acuña, hace unos meses en un video difundido ante las críticas de los gremios.

"Pareciera que quieren desfinanciar a la Ciudad para llevarla al límite del sometimiento. Porque saben muy bien que los 65.000 millones de pesos que deja de percibir -es decir, 12.000 millones de pesos más que el recorte anterior- se traducen en el 88% del presupuesto de salud", dijo Larreta y prosiguió: "Equivale a menos patrulleros. Equivale a la construcción de 217 escuelas primarias, a 13.000 viviendas nuevas en barrios populares, a la construcción de 475 kilómetros de cloacas y pluviales, a la construcción de obras y al mantenimiento del espacio público". Tras apuntar contra los diputados nacionales que representan a la CABA, pidió que "la Corte se manifieste, porque desde el 9 de septiembre la Ciudad deja de percibir millones de pesos por día y esto no se va a detener hasta que el decreto se declare inconstitucional".

El Destape pidió que se informen cuántas escuelas se habían construido en el último año para garantizar la cantidad de vacantes necesarias para el 2021. Ante la pregunta, desde el Gobierno porteño proveyeron una página web en la que publicaron el Plan 54 escuelas. Data de fines de 2019 y explica que "de las 54 escuelas, 31 son de nivel inicial, 12 de nivel primario, 9 de nivel secundario, 1 Centro de Terminalidad de Adultos y 1 Centro de Formación Profesional. Además, el 60% de las nuevas escuelas están ubicadas en la zona sur de la Ciudad, con el objetivo de potenciar a los barrios más relegados. De las 24 escuelas que restan inaugurarse, se estima que 13 estarán finalizadas para mitad de año y las últimas 11, para fin de año".

Sobre ésto, en julio del año pasado la jueza Elena Liberatori llegó a la conclusión de que, como parte de este programa, sólo se hicieron cinco colegios. El Gobierno porteño había argumentado que desde 2008 construyeron "35 NUEVAS ESCUELAS pertenecientes tanto a nivel primario como secundario" y que "resulta de público y notorio conocimiento que uno de los compromisos asumidos por el jefe de Gobierno es la construcción de 54 nuevos establecimientos educativos”.

Sin embargo, después de un minucioso análisis de meses, la magistrada determinó que "las únicas escuelas que podrían, a todo evento, considerarse construidas o Y POR ENDE, NUEVAS, durante esta gestión gubernamental, son las 5 informadas como inauguradas durante 2016, 2017 y 2018 que se ubican en la Comuna 8 al sur de la CABA, pero que lejos están del número de 54 escuelas nuevas". Según pudo saber El Destape, si el plan se hubiera cumplido se podría haber solucionado el problema de las vacantes pero eso no sucedió y hay más de 20 mil estudiantes sin un lugar en el sistema público.

54 escuelas es un objetivo muy lejano a las 217 primarias. Pero más lejana es la realidad. Durante la primera gestión de Larreta la cantidad de unidades educativas primarias aumentó en siete. Tres de ellas son de gestión privada, con lo cual en cuatro años el gobierno de Larreta abrió cuatro unidades educativas primarias, una por año. Ese período incluyó tres años con un aumento en los fondos coparticipables. Aún no fueron publicados los datos oficiales de 2020.

Una unidad educativa no es una escuela. Una institución educativa lo es. Y una institución educativa puede tener varias unidades educativas dentro (jardín de infantes, prescolar, primaria, secundaria). O sea, las cuatro unidades educativas no necesariamente son cuatro escuelas primarias.

De hecho, en la página oficial del Ministerio de Salud de la Ciudad, en el listado de “Nuevas escuelas construidas durante la gestión” aparece una sola escuela primaria, la Nº 19 de Villa Lugano. En realidad fue inaugurada el 28 de febrero de 2011, las obras quedaron inconclusas y la gestión Larreta las reanudó.

El listado, en total, incluye 33 nuevos establecimientos de distintas modalidades. De ellas, 18 fueron "concluidas por nuestra gestión". O sea, no las inició Larreta sino que las terminó. Siete fueron reanudadas por el Gobierno actual, o sea no se terminaron sino que están en proceso. Otras seis fueron finalizadas durante su gestión pero con fondos nacionales y sólo dos iniciaron y culminaron desde que Horacio asumió al frente de la Ciudad.

Ante estos datos y la queja del PRO, el diputado porteño por el Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, celebró la media sanción en Diputados y lanzó: "Nunca la Ciudad explicó qué hizo con esos 75 mil millones que Macri le traspasó”, expresó en su cuenta de twitter el legislador, y agregó en ese sentido que “nunca el Congreso pudo ratificar el DNU de Macri”.

La evolución en números

Los datos oficiales muestran una pobre y casi nula evolución en la creación o apertura de unidades educativas públicas (que no son escuelas). Para el nivel inicial, en 2015 se contabilizaban 242, número que evolucionó a 244 al año siguiente (o sea dos más), a 245 en 2017 (se sumó una); llegó a 250 en 2018 (salto de cinco) y ascendió a 259 en 2019, año electoral.

Para el nivel primario, que como se ve en el gráfico ubicado debajo es el más importante dentro del esquema educativo, el Gobierno informó 457 unidades educativas públicas en 2015, nivel que se mantuvo así durante los tres años siguientes para ascender a 461 en 2019, cuando había comicios. Un salto de cuatro en cuatro años.

Las unidades educativas secundarias públicas se mantuvieron en 150 desde 2015 hasta 2018 y sumaron una en 2019, para llegar a 151. En tanto, las de educación superior pasaron de 55 en 2015 a 62 en 2016, número que se mantuvo hasta el 2019 cuando se llegó a 61.

Respecto a la matriculación, un drama de cada año, los datos oficiales dejan en evidencia que la educación pública alcanza una cobertura casi total recién en la referida a la de adultos. Para los niveles iniciales comunes se informaron 124.447 matrículas, un 45% del Estado; el primario tuvo 285.236 matriculados, un 51,6% estatal.

El secundario común contabilizó 192.331 alumnos con vacantes, un 47,8% del Estado y el superior no universitario lo hizo con 105.517, un 41% público. O sea, en los niveles básicos y obligatorios la matrícula estatal cubrió cerca de la mitad del total. Para contrastar estos números - públicos en el Anuario de Estadística Educativa de la CABA 2019 -, la primaria y secundaria para adultos tuvieron una cobertura casi total: 95,8% y 88,7% respectivamente.