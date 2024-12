Jorge Macri, contra los Milei: "Tiran títulos, ahora...saben poco"

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA), afirmó que "tiran títulos" pero "saben poco" de implementar políticas, y defendió su decisión de desdoblar las elecciones de su distrito. Además, le recriminó al partido del presidente Javier Milei no haber tenido en la Legislatura porteña un "acompañamiento parecido" al que le dio el PRO al oficialismo en el Congreso nacional.

"Me hubiera gustado tener un acompañamiento de LLA de la Ciudad más parecido al que le dimos al Gobierno nacional en el Congreso", indicó Macri en diálogo con CNN Radio. La queja del primo de Mauricio Macri se da sobre el final de un año en el que los legisladores libertarios porteños votaron en contra de leyes clave como el Presupuesto, el Código Urbanístico, la Ley Tarifaria y el Código Fiscal. "Igual aprobamos un Código Urbanístico nuevo, estamos llamando a extraordinarias para suspender las PASO. Me parece que sería bueno que pase lo mismo a nivel nacional", insistió.

Al ser consultado por las críticas del partido de los hermanos Milei por el costo que implicaría el desdoblamiento de las elecciones porteñas, fue tajante. "Es un profundo desconocimiento. La Nación aprobó una boleta única de un modelo y la Ciudad tiene otra distinta. Aunque fuera el mismo día tenés dos sistemas electorales distintos. Tiran títulos, ahora... saben poco", disparó.

El PRO y LLA, un vínculo con "claroscuros"

En ese sentido, el jefe de Gobierno calificó con "claroscuros" la relación que tiene el PRO con los libertarios y si bien destacó haber trabajado "muy bien" con el Gobierno nacional en lo referido a "piquetes", cuestionó los recientes dichos de la líder de LLA en la Legislatura portaña, Pilar Ramírez, quien repudió la decisión de suspender las PASO porteñas y aseguró que el distrito está "sucio y a la deriva". "No lo sé, yo gestiono. Le doy poca bolilla a las críticas que no son constructivas. Cuando alguien tiene algo bueno para aportarme lo escucho y lo tomo en cuenta", señaló y luego agregó: "El que critica chiquito, para ver si consigue un espacio en la prensa, no le doy mucha bola".

Los libertarios "buscan likes"

Sin embargo, Macri escaló en la comparación y planteó que él gestiona "sin verso" y que no trata de "ganarse un like o generar más impacto" en redes sociales. "Lo que cambia la vida a la gente es la gestión real. Por ejemplo el sistema multipago en el subte. El Gobierno nacional también dijo que iba a eliminar la Sube y poner un sistema multi pago. Bueno, nosotros lo implementamos", apuntó.

Las críticas al desdoblamiento

Desde LLA le achacaron a CABA que ocasionará más gastos al Estado que la eliminación o suspensión de las PASO. "¿En qué beneficia a los porteños gastar USD 38 millones en desdoblar una elección? ¿Le mejora el metro cuadrado a la gente? ¿Van a tener más seguridad o la vereda más limpia? No, esto es un capricho de casta para la casta", escribió en redes sociales la líder de los libertarios porteños, Ramírez.

Según los cálculos del partido violeta, el desdoblamiento ocasionará un costo de más de 63.800 millones de pesos, que en base a un presupuesto propio sobre gastos reales de 2023 y tomando un dólar promedio para el año que viene se traduce en más 38 millones de dólares.