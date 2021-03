Aníbal Fernández se refirió a las agresiones que recibió el presidente Alberto Fernández en su visita a Chubut. En diálogo con C5N, el ex jefe de Gabinete apuntó contra Mariano Arcioni por la mala organización del operativo de seguridad en su encuentro con el Presidente. "Lo que pasó pudo haber significado una desgracia", reconoció el actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

"Cuando uno viaja, la provincia se hace cargo de esa situación, pero el Gobierno nacional tiene un ministerio de Seguridad y por otro lado Inteligencia, que tendrían que haber recabado la situación", comenzó explicando Aníbal y dijo que el accionar fue de un "enorme amateurismo".

El ex jefe de Gabinete afirmó que el problema no es si el pueblo se queja, sino que "lo que sucedió pudo haber sido una desgracia" y que Arcioni lo tendría que haber tenido resuelto.

Sin filtros, Fernández cargó contra el gobernador de Chubut y aseguró: "Si le hubiesen hecho daño al Presidente, yo te garantizo que a Arcioni lo cuelgo de las bolas". Sobre este punto, marcó que no puede suceder que le hagan daño al Presidente: "No puede suceder eso, eso es amateurismo". "Yo no le regalo el cuidado del Presidente de la Nación a Arcioni”, afirmó, contundente.

Según el criterio de Aníbal, "Alberto es igual que Néstor o Cristina" en cuanto a su forma de desenvolverse en sus visitas a provincias. "No son los que se quedan arriba de la camioneta, si tiene que bajarse se baja y se mete solo", afirmó Anibal y remarcó que lo que ocurrió en Chubut fue "una barbaridad y una aberración".