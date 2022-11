De Pedro anunció en Chaco la descentralización de la fábrica de DNI y pasaportes

El ministro realizó los anuncios en Chaco y aseguró que en Argentina "tenemos que tener las mismas oportunidades" para alcanzar un federalismo real. Además, encabezó un encuentro con Grabois.

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, anunció este miércoles en la provincia Chaco la descentralización de la fábrica de DNI y pasaportes y una nueva línea del Programa Municipios de Pie para financiara los diferentes mercados locales. "En todos los rincones de la Argentina tenemos que tener las mismas oportunidades y eso es decisión política, voluntad política y capacidad de gestión", remarcó el ministro, volviendo a recaer en la idea del federalismo tan solicitada por los gobernadores de las demás jurisdicciones.

Dicha declaraciones se dieron en el marco de un acto, que formó parte de la visita del funcionario a la provincia de Chaco, donde compartió actividades con el gobernador Jorge Capitanich. Además, como parte del anuncio realizado, ambos dirigentes políticos hicieron entrega de kits para la toma de trámites de DNI, pasaportes y certificados de preidentificación. "Para construir una Argentina con desarrollo federal es necesario descentralizar", resaltó.

A partir de dicha descentralización, se crearán nuevas sedes en Chaco y Tucumán con el objetivo de "federalizar la producción y la logística de los documentos, asegurando un servicio más federal, inclusivo y equitativo en términos de acceso a la identidad", señala un comunicado de la cartera. Esto permitirá, según indicaron fuentes de Interior, mejorar los plazos de entrega de documentos en el interior del país, más disponibilidad de turnos y sumar nuevos servicios.

En esta línea, De Pedro expresó: "Cuando decimos federalismo hablamos de generar las condiciones para que haya empleo formal, genuino, en cada rincón de la Argentina. Ese federalismo que significa trabajo e igualdad de oportunidades se hace con obras, con inversiones, con una combinación y un consenso entre el sector público y el sector privado". Y completó: "Planificando e invirtiendo donde nadie invierte, cambiando la matriz productiva o empujando, ayudando a dar ese primer empujón para que las economías regionales puedan empezar a caminar solas".

Al mismo tiempo, el ministro del Interior y el gobernador chaqueño firmaron distintos convenios en el marco del Programa Municipios de Pie y entregaron maquinaria adquirida a través del Programa, alcanzando así la ejecución de 28 proyectos por un monto de más de 200 millones de pesos destinados a gobiernos locales de la provincia. Además, anunciaron una nueva línea específica de Mercados Municipales para la Familia Argentina dentro del Programa Municipios de Pie, para contribuir activamente al despliegue de mercados municipales.

"Para poder ayudar a los productores de alimentos; a los pequeños y pequeñas productoras para que puedan tener esa cercanía; para que podamos tener otra herramienta para combatir la inflación y empezar a demostrar a esos intermediarios, que especulan permanentemente con el alimento de la población, vamos a usar las herramientas necesarias para que, como decía Cristina (Fernández de Kirchner), la mesa de los argentinos funcione con comida y que vuelva a juntar a las familias alrededor de la mesa", indicó De Pedro.

El gobernador Capitanich destacó que los "derechos que transforman la calidad de vida de nuestros pueblos hoy han sido ejercidos con mucha fortaleza y con el compromiso de todos y todas" y añadió que "hay intendentes e intendentas de distintos partidos políticos trabajando mancomunadamente para fortalecer la capacidad de acción política en el territorio". Asimismo, destacó el Programa Municipios de Pie ya que "fortalece la capacidad institucional de los municipios de prestar servicios de calidad".

De Pedro y Grabois encabezaron un encuentro en Chaco

Con la presencia del ministro "Wado" De Pedro y el dirigente social del MTE, Juan Grabois, se llevó a cabo en Resistencia la 5° Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal, propuesta que ambos dirigentes llevan adelante en las diferentes provincias con el objetivo de escuchar a la comunidad organizada y "planificar, de abajo hacia arriba, desde la periferia al centro, un proyecto de país".

El ministro Wado de Pedro con el dirigente Juan Grabois.

De dicha actividad participaron trabajadoras y trabajadores formales de la economía popular, representantes de pueblos originarios, de personas con discapacidad, del feminismo, de ambiente, de salud, de educación y del sindicalismo, entre otros espacios. Allí se demandaron políticas de acceso a la tierra, que los espacios de trabajo territorial del Estado escuchen a las comunidades originarias, terminar con los trabajos precarizados, boleto gratuito para el transporte público interprovincial Chaco-Corrientes y políticas públicas que garanticen un mejor futuros para las y los jóvenes.

De Pedro, además de celebrar la gran concurrencia, aseguró: "Al pensar en la construcción de una Argentina Federal siempre se hace desde lo discursivo pero la realidad es que debemos sintetizarlo ‘no hay federalismo si no hay trabajo en cada rincón de la Argentina’. Fue así que comenzamos, durante la pandemia, a juntarnos con gobernadoras y gobernadores para conocer los planes, la matriz productiva de cada provincia. Fue así que diseñamos un plan de trabajo entre el sector público y privado".

Sobre esto último, llamó a usar a la herramienta del Estado para equilibrar las injusticias. "No hay igualdad destruyendo todo estación de participación política. No hay igualdad si el mercado define la libertad. no hay igualdad si dejamos que las cooperaciones destruyen el ambiente", sentenció

Por otro lado, Grabois aseguró que la asamblea "invierte la lógica unitaria, que es la que impera aún en el país" y pidió "invertirla y comenzar desde la periferia para el centro y desde arriba para abajo". Mientras que cerró: "El centro es la comunidad organizada, el movimiento de la economía popular que representa a un 30% del movimiento trabajador, feminista, ambiental, estudiantil. Son los procesos de organización que deben combinarse con la decisión política del Estado para recuperar una perspectiva de planificación y transformación".