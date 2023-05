Versiones encontradas sobre una presunta reunión entre la CGT y Larreta

El secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez, afirmó que parte de la CGT se reunió con Horacio Rodríguez Larreta. Horas más tarde, Carlos Acuña, uno de los tres integrantes de la cúpula, negó haber participado del presunto encuentro.

Dirigentes de peso de la Confederación General del Trabajo (CGT) dieron este martes versiones cruzadas sobre una presunta reunión entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y parte de la central obrera. En El Destape Radio, Andrés Rodríguez, secretario General de UPCN, afirmó haber tenido un encuentro semanas atrás con el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, en el que el dirigente del PRO le habría asegurado que no iba a impulsar una reforma laboral en caso de llegar a la Casa Rosada. Más tarde, en diálogo con la misma radio, el integrante de la cúpula de la CGT, Carlos Acuña, negó que el triunvirato que integra junto a Pablo Moyano y Héctor Dáer haya participado de la reunión y hasta ironizó: "Yo por lo menos nunca me reuní. Es más, ni lo conozco. Yo no estoy en la cúpula entonces, porque no me reuní".

Rodríguez confirmó la reunión entre algunos miembros de la CGT y Larreta y contó: "Nos hemos reunido en otras oportunidades. A nosotros nos piden reunirnos un montón de veces candidatos y diregentes, y nosotros escuchamos y conversamos. Es parte del debate democrático". Sobre el contenido del encuentro con el jefe de Gobierno, expresó: "Por lo menos desde la política verbal, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que él era proclive, en el caso de llegar al Gobierno, de generar una política de consenso, diálogo y entendimiento. Esto lo dejó claro, pero vamos a ver si es posible que lo ejerza si es que verdaderamente llega".

Además, el secretario General de UPCN dijo que Larreta negó una reforma laboral en caso de ser electo presidente en las elecciones 2023. "En esa conversación, dijo claramente que descartaba la reforma laboral. Que él buscaba el entendimiento en algunos casos particulares a proponer y después a debatirlo en el mundo del trabajo. No definió esos ejes, pero dijo que el concepto de reforma lo descartaba", declaró.

Por otra parte, Rodríguez negó haber hablado con Patricia Bullrich, presidenta del PRO que manifestó en más de una oportunidad su intención de ser candidata. "No hablamos, aunque sabemos que está pidiendo conversaciones. Pero esto lo veremos en el curso de la estrategia de la Confederación General del Trabajo", manifestó.

Horas después, el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y parte de la cúpula de la CGT, Carlos Acuña, advirtió que el triunvirato no formó parte del encuentro con Rodríguez Larreta. "No, que yo sepa. Yo por lo menos nunca me reuní. Es más, ni lo conozco", advirtió. Tras la repregunta, en la que se le comentó lo que había dicho Rodríguez, dijo: "Entonces yo no estoy en la cúpula. Yo no me reuní. Por ahí, fue alguna reunión improvisada. Ni sabía".

En ese sentido, Acuña agregó: "Yo no participé de ninguna reunión, pero Rodríguez Larreta no nos tiene que decir a nosotros: que les diga a sus socios políticos, que son los que están anunciando reformas laborales. Si lo dijo Andrés Rodríguez, habrá sido parte de la CGT que se reunió. Yo, como secretario General, no tuve ninguna invitación a ninguna reunión". Sin embargo, avisó que sí se reuniría con Larreta: "Por supuesto. Porque si le buscamos la solución al país tiene que ser entre todos los sectores políticos y los trabajadores somos una parte importante de la producción de lo que significa nuestro país. El mundo del trabajo es lo más importante".