Un dirigente de la CGT cruzó a la cúpula: "Los actos se hacen en la calle"

Manrique, secretario gremial de la CGT, acusó que la central obrera no cuestionó lo suficiente y denunció que lo echaron de una reunión cuando criticaba la baja suba del salario mínimo.

El secretario adjunto de SMATA y Secretario gremial de la CGT, Mario Manrique, cruzó a la cúpula de la central obrera por haber hecho un acto por el día del trabajador a puertas cerradas y acusó que lo sacaron de una reunión cuando pidió una mejora en la suba del salario mínimo vital y móvil. El dirigente sindical además observó que la CGT no reclamó lo suficiente.

“No estoy de acuerdo en la forma en que se trata el tema y los compañeros decidieron hacer un acto a puertas cerradas y la historia de la CGT marca otra cosa”, afirmó Manrique en una entrevista con Roberto Navarro en El Destape Radio, donde además concluyó: "Los actos de la CGT se hacen en la calle”.

“Muchos documentos hizo el movimiento obrero y después no coincidieron con las acciones”, denunció Manrique, quien agregó que la CGT debe tomar una posición con ideas y que en la Argentina una empresa alimenticia no puede tener un 20% de rentabilidad, en el mundo tienen un 7%.

Con respecto a la situación económica de la Argentina, el dirigente gremial señaló que lo más lógico sería discutir rentabilidades y no frenar el aumento de precios por 90 días. Además cruzó al movimiento obrero por no afrontar luchas para mejorar la vida de los argentinos.

“Cuando nos pasamos de prudentes entramos en una inacción que no es buena para los trabajadores”, denunció y evidenció la doble vara de algunos dirigentes de la CGT que hacen "un documento poniendo que el poder adquisitivo de los trabajadores está deteriorado y después peleó un salario vital y móvil por la mitad de la canasta básica".

“Ojalá cuando se reúna en junio el consejo del salario pidamos $210.000. Ahí vamos a tener coherencia. Si no estamos tocando la guitarra. A mi no me gusta tocarle la guitarra a los trabajadores”, indicó el Manrique. En la entrevista contó que lo echaron de una reunión virtual cuando cuestionaba el escaso monto de aumento del salario mínimo.

El secretario gremial de la CGT señaló que un gobierno peronista debe responder a los laburantes y hoy no pudieron cumplir. “Nos tendríamos que haber movilizado para respaldar al Gobierno”, señaló el dirigente al tiempo que alertó que "no se puede discutir salario mínimo con la UIA. Son las cosas en las que fallamos”.

Acerca de las elecciones 2023, Manrique señaló que su candidata sigue siendo Cristina Kirchner pese a que dio señales de no postularse y criticó que parte de la CGT se haya reunido en secreto con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.