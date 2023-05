La cúpula de la CGT se reunirá con Esteban Bullrich

El ex senador de Juntos por el Cambio se reunirá con Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña. De la reunión, además, participará el dirigente camionero Hugo Moyano.

El ex senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich se reunirá el próximo miércoles con la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), integrada por Pablo Moyano, Héctor Daer y Carlos Acuña, y el dirigente camionero Hugo Moyano, en un contacto vinculado con la iniciativa "antigrieta" que propuso entorno a 12 puntos del acuerdo nacional.

Según supo Noticias Argentinas, el encuentro se realizará el próximo miércoles en la sede de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), que conduce el sindicalista Gerardo Martínez. La reunión se concretará luego de que Bullrich presentara el pasado primero de mayo un texto que lleva el nombre de "Nuevo Acuerdo para la Concordia Nacional", donde sintetizó una serie de puntos básicos a conciliar entre todo el arco político de la Argentina.

"La democracia exige acuerdos y para acordar hay que ceder. Si queremos empujar un cambio duradero y lo único que hacemos es imponer y nunca escuchar, nunca lo vamos a lograr. Para cambiar se necesita diálogo, escucha y conversación", enfatizó el ex diputado nacional. Y completó: "Esta maldita grieta que tanto daño nos ha hecho no es más real que los miles de puntos de encuentro que tuvimos y seguiremos teniendo".

El referente de Patria Grande y precandidato a presidente por el Frente de Todos, Juan Grabois, le entregó a Bullrich una serie de propuestas para sumar al debate. "Nosotros tenemos claras nuestras convicciones y los intereses que representamos. Cuando hay un llamado sincero al diálogo, cuenten con nosotros", expresó Grabois el primero de mayo a través de su cuenta de Twitter.

Días atrás, la CGT también presentó un documento en el que instó a alcanzar un consenso que promueva "el desarrollo, la producción y el trabajo como instrumentos hacia un horizonte de crecimiento con justicia social". En el texto, remarcaron: "Estamos conviviendo con un proceso de inflación producto de la macroeconomía, pero también producto de los vivos que se aprovechan y remarcan y que no permiten la recuperación del salario porque a lo único que asisten es acumular mayores y mayores ganancias".

Versiones encontradas sobre una presunta reunión entre la CGT y Larreta

Dirigentes de peso de la Confederación General del Trabajo (CGT) dieron este martes versiones cruzadas sobre una presunta reunión entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y parte de la central obrera. En El Destape Radio, Andrés Rodríguez, secretario General de UPCN, afirmó haber tenido un encuentro semanas atrás con el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, en el que el dirigente del PRO le habría asegurado que no iba a impulsar una reforma laboral en caso de llegar a la Casa Rosada. Más tarde, en diálogo con la misma radio, el integrante de la cúpula de la CGT, Carlos Acuña, negó que el triunvirato que integra junto a Pablo Moyano y Héctor Dáer haya participado de la reunión y hasta ironizó: "Yo por lo menos nunca me reuní. Es más, ni lo conozco. Yo no estoy en la cúpula entonces, porque no me reuní".

Rodríguez confirmó la reunión entre algunos miembros de la CGT y Larreta y contó: "Nos hemos reunido en otras oportunidades. A nosotros nos piden reunirnos un montón de veces candidatos y diregentes, y nosotros escuchamos y conversamos. Es parte del debate democrático". Sobre el contenido del encuentro con el jefe de Gobierno, expresó: "Por lo menos desde la política verbal, Horacio Rodríguez Larreta aseguró que él era proclive, en el caso de llegar al Gobierno, de generar una política de consenso, diálogo y entendimiento. Esto lo dejó claro, pero vamos a ver si es posible que lo ejerza si es que verdaderamente llega".

Horas después, el secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y parte de la cúpula de la CGT, Carlos Acuña, advirtió que el triunvirato no formó parte del encuentro con Rodríguez Larreta. "No, que yo sepa. Yo por lo menos nunca me reuní. Es más, ni lo conozco", advirtió. Tras la repregunta, en la que se le comentó lo que había dicho Rodríguez, dijo: "Entonces yo no estoy en la cúpula. Yo no me reuní. Por ahí, fue alguna reunión improvisada. Ni sabía".