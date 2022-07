Grobocopatel: "Lo que llaman remarcación es una defensa a la inseguridad"

El empresario de la soja defendió la suba de precios por el aumento del dólar blue. Algunos empresarios prevén aumentar precios por un 40 por ciento del viernes para el lunes.

El empresario del campo Gustavo Grobocopatel defendió la suba de precios en medio de la suba y baja del dólar blue al considerar que es una forma de protección frente a la incertidumbre. Las palabras del productor rural recuerdan a la supuesta broma que hizo en el dueño de la Anónima, Federico Braun, quien dijo que el supermercado para combatir la inflación "remarca precios todos los días".

"Es parte de la incertidumbre general que hay porque no sabemos a cuánto vamos a importar. No sabemos a qué valor compramos, qué opciones tenemos para comprar. Es síntoma de un sistema económico que está desequilibrado, porque en todo el mundo aumentan los precios pero acá suben de forma anárquica. Lo que vos llamás especulación, es una forma de defensa ante esta turbulencia o esta inseguridad que hay", afirmó Grobocopatel.

El empresario justificó que haya algunos empresarios que aumenten precios por un 40 por ciento del viernes para el lunes. En una entrevista en Futurock sostuvo que el principal problema es que muchas veces no se sabe si van a poder importar. "Es posible que muchos quieran hacer negocios, pero muchos en realidad reaccionan frente al miedo", indicó en Futurock.

El empresario se atrevió a decir que "todos perdemos" con la incertidumbre que se vive en el mundo. "Hay algunos que pierden y no saben si van a comer esta noche, pero hay otros que perdemos de otra forma. Las empresas argentinas han bajado su valor. Hoy se puede comprar por chauchas y palitos empresas como YPF", dijo.

Acerca de la designación de Silvina Batakis como ministra de Economía, el productor agropecuario manifestó que un cambio siempre es positivo y expresó que no es posible prejuzgarla. Con respecto al desempeño del presidente Alberto Fernández consideró que el gobierno llegó al poder con muchos condicionantes, pero que además tomó malas decisiones.

Braun: "Por la inflación, la Anónima remarca precios todos los días"

Ante el foro empresarial de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en las que, a modo de chiste, Braun afirmó que lo que hace con la inflación es "remarcar precios todos los días".

Braun ratificó luego sus dichos y afirmó que se había tratado de una broma. "No me arrepiento, para nada. Fue un chiste. Si no lo entendió...", dijo a C5N un rato después, todavía durante el encuentro empresarial.

Más tarde, el propio presidente, Alberto Fernández, se sumó a las críticas contra el titular de La Anónima. "Si quieren verle la cara a la remarcación de precios, la tuvieron esta mañana en la Asociación Empresaria Argentina (AEA)", afirmó.