Para Alberto, la Celac favorecerá la integración con Brasil y China

En una entrevista a un canal público chino, el Presidente celebró la llegada al poder de su par brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y la vuelta del país vecino al bloque regional, que se reunirá la semana que viene en Argentina. El mismo, confió el mandatario, servirá para profundizar la relación con el gigante asiático.

El presidente Alberto Fernández manifestó su "certeza" de que la reincorporación de Brasil a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) permitirá avanzar "del mejor modo hacia la realidad de la integración regional". Lo afirmó en una entrevista a la Televisión Central China (CCTV), en la que también confió que el organismo "pueda profundizar sus vínculos con China" al considerarlos como una cuestión "estratégica"

De cara a la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la entidad, que se realizará el martes próximo en Buenos Aires, Fernández señaló que ese encuentro servirá para que "nos encontremos los líderes de la región y podamos debatir a ver cómo enfrentamos el futuro".

El Jefe de Estado reseñó la labor que desarrolla como presidente Pro Témpore del organismo y destacó que hizo "mucho hincapié en la necesidad de mostrar una América Latina unida frente al mundo", además de llevar "los reclamos regionales" al escenario mundial.

"Planteé la posición latinoamericana en dos reuniones del G20, tanto en Roma como en Indonesia, y fui a la Cumbre de las Américas y planteé ante América del Norte nuestra preocupación por las injusticias que el sistema estaba generando", dijo.

Sobre el funcionamiento de la entidad, Fernández opinó que "lo lamentable de los últimos años fue que Brasil haya salido del escenario internacional" como consecuencia de las políticas instrumentadas por el expresidente Jair Bolsonaro. Pero ahora, con la vuelta a la presidencia del país vecino de Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que tiene "certeza de que vamos a poder llevar adelante del mejor modo la idea de integración regional".

Vínculo con China

En otro tramo de la entrevista con el canal público chino, Fernández además confió en que la Celac "pueda profundizar sus vínculos con China" ya que "para nosotros es estratégico un buen vínculo" con ese país, afirmó. También criticó a los Estados Unidos por haber "alentado el fantasma" del gigante asiático.

"Estados Unidos desde (el ex presidente Donald)Trump en adelante ha alentado el fantasma de China, pero nunca participé de esa idea", señaló el mandatario argentino, que indicó que el país es "soberano y tiene derecho a tener vínculos con los que considere sus amigos y con los que mejores posibilidades de desarrollo les ofrezca".

El Presdiente señaló que "sería un ingrato si dijera que China no ha actuado en ese sentido con la Argentina" y confió en que "EEUU puede tener un vínculo maduro con la Argentina al igual que" el que el país tiene con el gigante asiático.

"Siempre rechacé ese tipo de presión, pero no me parece bien alentar un temor político porque no es razonable. "China actúa en la región respetando nuestras lógicas y políticas. Han tenido una actitud muy respetuosa para con el país y lo agradezco", sostuvo Fernández.

En ese marco, el Presidente agradeció al gobierno chino por la asistencia prestada a la Argentina, porque "en un momento difícil se ha puesto de nuestro lado y nos ha ayudado con el swap que nos permite mejorar el intercambio comercial", y destacó que además "tenemos en nuestro país muchas empresas chinas trabajando en materia de agroindustria, de cereales, de litio, de gas, entre otros sectores".

Respecto de las perspectivas que se abren tras la incorporación de la Argentina a la iniciativa china denominada la "Ruta de la Seda", Fernández evaluó que "vamos a poder equilibrar un poco más" la balanza comercial, porque "ahí es donde los dos países ganamos, ése es el trabajo que tenemos que encarar, y China nos está ayudando mucho a lograr ese objetivo", dijo el Presidente argentino, que luego expresó que pese a la "gran distancia" entre los paises, su par Xi Jinping "ha sido central para que el acercamiento de nuestros pueblos se convierta en un dato de la realidad"

Malvinas y deuda

En la entrevista con el medio de China, Fernández sostuvo que la Argentina "es un pueblo de paz" y ratificó que seguirá manteniendo sus reclamos de soberanía territorial sobre las Islas Malvinas y los espacios adyacentes, al tiempo que reiteró su "preocupación" por la militarización de la zona por parte del Reino Unido.

A 190 años de la ocupación ilegal de las Malvinas por parte del Reino Unido, Fernández recordó el episodio y señaló que "nosotros creemos mucho en la integración regional" de los países, y por esa razón, manifestó, "estamos al lado de China en su reclamo de que hay una sola China".

Por otra parte, el Primer Mandatario se refirió a la situación en Argentina y recordó que recibió "un país en una situación muy crítica". En ese sentido, señaló: "Nos ha tocado cuatro años muy críticas de gobernar debí afrontar una pandemia y las consecuencias de una guerra inesperada, pero el resultado me parece que es muy positivo ante lo que recibí".

"Pudimos encontrar acuerdos con los acreedores, recuperarnos (10,3 en 2022, este año 5,7) Nos deja contentos, nos demuestra que estamos en la senda correcta. Pudimos acumular reservas, terminamos el año con 8 mil millones de dólares de reservas de libre disponibilidad y nos da oxígeno para poder pensar el crecimiento del año que viene", prosiguió.

Con información de Télam y Noticias Argentinas