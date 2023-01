Reunión de la Celac: la foto que entusiasma a Alberto Fernández y altera a la oposición

El Presidente frena por unos días la recorrida por provincias. Sin actividad oficial, se centra en la agenda exterior, que tendrá a la visita de Lula da Silva como principal protagonista. El “boicot” de Juntos por el Cambio con los cañones dirigidos a Maduro.

El presidente Alberto Fernández dejará por unos días las recorridas por provincias con anuncios de obras y duros discursos contra Mauricio Macri. Este viernes y durante el fin de semana no presenta actividad oficial para centrar su trabajo en la agitada agenda exterior que utilizará para aumentar su protagonismo regional. La semana que viene comenzará con la visita oficial de su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en lo que será un encuentro clave para firmar acuerdos y reimpulsar la relación bilateral con el vecino país. Además, se la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la llegada al país del canciller alemán, Olaf Scholz.

En lo que será la primera salida del país desde que asumió su tercera presidencia, Lula da Silva llegará a Argentina este domingo por la noche. Será recibido por el canciller Santiago Cafiero, con quien al otro día por la mañana realizará una ofrenda floral en el monumento al Libertador José de San Martín, ubicado frente a la Cancillería. De allí partirán a Casa Rosada, donde Da Silva tendrá una bilateral con Fernández y luego una reunión ampliada con funcionarios de ambos países para cerrar un acuerdo de integración regional.

Si bien el detalle del temario que abordarán Fernández y Da Silva aun no esta confirmado, El Destape había adelantado que lo central estará vinculado a lo económico y energético y entre esos puntos figuran la moneda común entre Argentina y Brasil, un swap para fortalecer reservas y pagar importaciones, una extensión del sistema de compensaciones de importaciones a 180 días y la provisión de gas al país vecino. También se analiza incluir temas relacionados a salud, Ciencia y Tecnología y Defensa. El acuerdo es definido por la Casa Rosada como un “renacer” de la relación bilateral entre Argentina y Brasil. A diferencia de su antecesor, Lula es abierto al multilateralismo y a acuerdos a favor del medioambiente, lo que permitirá destrabar relaciones con Francia y a Fernández sostener la intención de llevar “la voz” de Latinoamérica para plantear ante el mundo los problemas de la región.

Acuerdo Argentina - Brasil y Cumbre de la Celac

El presidente brasileño llegará junto a una comitiva de ministros, entre ellos el canciller Mauro Vieira, y empresarios. En la reunión de gabinete ampliada, está confirmada la presencia de los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores) y Sergio Massa (Economía) y del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli. Podrían participar Carla Vizzotti (Salud), Jorge Taiana (Defensa) y Daniel Filmus (Ciencia y Tecnología), aunque la presencia de estos está condicionada a que se encuentren sus pares brasileños y se cierren los entendimientos respectivos a esas áreas.

Luego, Fernández y Da Silva abrirán un seminario con empresarios en el Museo del Bicentenario, más tarde recibirán a organismos de derechos humanos y el mandatario de Brasil cerrará la jornada con una actividad en el Centro Cultural Kirchner. Según supo El Destape, Da Silva se reservó momentos para “agenda privada” que no se conoce hasta el momento aunque no se descarta un encuentro con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El trabajo para alcanzar el acuerdo estratégico que firmará Argentina con su principal socio comercial comenzó meses atrás. Durante la gestión de Jair Bolsonaro, Scioli trabajaba con las áreas antes mencionadas con Celso Amorim, ex canciller de Lula y actual Asesor de Asuntos Internacionales. A comienzos de año, tras la asunción de Lula, Scioli había anticipado que era inminente la firma de un acuerdo que implicaría “una gran integración energética, industrial, financiera y agroalimentaria”. Esta agenda también había sido abordada en el cierre del 2022 cuando Massa se reunió, cuando todavía no habían asumido, con el ministro de Economía de Brasil, Fernando Haddad y con el vicepresidente de Brasil y titular de la cartera de Industria y Comercio de ese país, Geraldo Alckim. Los ejes de esa charla fueron “el gas como energía de transición y el financiamiento del comercio exterior”.

El martes será el turno de la Celac, en medio de un escenario regional lleno de tensiones, como lo que ocurre en Bolivia, Perú y Brasil, donde semanas atrás militantes bolsonaristas tomaron y destruyeron las sedes de los tres poderes del Estado. Como adelantó este portal, habrá 34 países representados, entre ellos Estados Unidos y China, y 15 mandatarios, además de representantes de regionales de Europa, Asia y África, y de la FAO. Cafiero presentará un informe de gestión de la presidencia pro témpore de Argentina en el foro regional. Desde Cancillería adelantaron a El Destape que consiste en más de 70 acciones,entre ellas el restablecimiento del diálogo Unión Europea - Celac frenado desde hace cinco años.

Alberto Fernández al asumir la presidencia pro témpora de la Celac.

Después de un año, ese día se debe llevar a cabo el traspaso de la presidencia pro tempore de la Celac. Uno de los puntos de la negociación entre los 32 países para arribar al consenso que llevó a Argentina a presidir el foro fue que el próximo período iba a ser encabezado por un país caribeño. Según supo este portal de fuentes oficiales, Argentina tiene la intención de que sea San Vicente y las Granadinas, pero todavía no hay una resolución al respecto. De no haber acuerdo, existe la posibilidad de que Argentina siga al frente. “Si no hay acuerdo y si por consenso piden que se prorrogue el mandato de Argentina, sería hasta la cumbre Celac-UE de mitad de año”, detallan.

La agenda de Fernández consistirá también en una bilateral con su par de Haití para compartir un diagnóstico y realizar una propuesta acerca de la situación humanitaria en ese país. Para la última semana de enero, el 28 y 29, se espera la llegada del alemán Scholz, con foco en intercambio comercial, alimentos y energía (gas e hidrógeno verde). Arribará con una comitiva de 70 personas, entre funcionarios y empresarios.

Alberto Fernández junto al canciller alemán, Olaf Scholz.

Esta agenda le dará a Fernández un protagonismo no solo local sino también regional. Situación que tendrá impacto en la interna oficialista, pero también en Juntos por el Cambio. La oposición, con el PRO a la cabeza, busca boicotear la cumbre de la Celac en especial por la llegada del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Por un lado, Patricia Bullrich pidió la detención del venezolano cuando llegue al país, pese a que no pesa sobre él ninguna orden de captura internacional. En la misma sintonía el intendente de Lanús y también referenciado en la presidenta del partido amarillo, Néstor Grindetti, se expresó: “Si Maduro cometió crímenes de lesa humanidad no podemos dejarlo entrar al país como a cualquier turista”.

Pero también el otro precandidato a Presidente que tiene el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, tendrá una actividad para confrontar con la agenda de Fernández. Este jueves se reunirá con representantes de la colectividad venezolana en rechazo a la llegada de Maduro. “Rechazamos contundentemente la visita de Maduro. No podemos naturalizar ni permitir que el Presidente abrace dictadores. Su presencia en suelo argentino es una provocación injusta y dolorosa para los venezolanos”, afirmó el jefe de Gobierno porteño. La actividad fue coordinada por el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface, quien está a cargo de la agenda internacional de Larreta.

Reuniones políticas en "modo campaña"

Desde el comienzo del año Fernández buscó mostrarse con gobernadores. Junto a 11 mandatarios impulsó el juicio político a la Corte Suprema y luego estuvo con los gobernadores de Misiones y La Pampa, además de mantener encuentros que no se hicieron públicos como el que tuvo con el entrerriano Gustavo Bordet, uno de los mandatarios que no firmaron la denuncia contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Desde Casa Gris aseguran que la relación entre ellos dos “sigue siendo muy buena” y que Fernández tiene prevista una visita a esa provincia.

Según supo El Destape de fuentes de Casa Rosada, en sus charlas con gobernadores, tanto en reuniones grandes como en las reservadas, pide “defender la gestión” y “poner en valor lo hecho en estos tres años” condicionados por la pandemia y la guerra sumado a la restricción externa que ya arrastraba el país por la deuda externa.

“Busca promover la unidad” y machaca en la diferencia de ir divididos, como ocurrió en 2015 cuando el peronismo perdió, y en 2019 cuando en unidad volvió a Casa Rosada. “Unidos, con diversidad pero sin confrontar”, señalan. En el entorno de Fernández sugieren que el propio Presidente defiende su gestión ante la falta de otras voces en el Gabinete.

En los distintos discursos subió al ring electoral a Mauricio Macri, quien todavía no define si irá o no por su “segundo tiempo” mientras en el PRO la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es cada vez más dura. Una de las frases del ex Presidente que utilizó, además de cargar contra las consecuencias económicas de su gestión, fue la que define a la sociedad argentina como “fracasada”. De hecho ese fue el disparador del primer spot que lanzó este año en “modo electoral”. Allí lanzó: "Nos quieren desanimar los mismos que quieren adueñarse de la Patria hablando de nuestra historia como un fracaso”. Como adelantó El Destape, esos videos para “dejar de estar a la defensiva” irán viendo la luz sin un plazo definido y remarcarán el tono del mensaje que se le escuchó al Presidente estas semanas.

Entre las reuniones políticas que mantuvo, una de ellas fue con el gobernador Kicillof, intendentes bonaerenses y el embajador argentino en Brasil Daniel Scioli. Allí los intendentes pidieron por la reelección de Axel Kicillof, algo en lo que coinciden la mayoría de los intendentes oficialistas como también Jorge Ferraresi. En paralelo, un grupo impulsado por Descalzo y Cascallares alientan a Martín Insaurralde a competir en una interna. Esa idea también la acompaña gran parte del Movimiento Evita, entre ellos Emilio Pérsico.

Salvo en ese encuentro, donde además de Kicillof estaba el intendente de Ensenada y fuertemente vinculado al kirchnerismo, Mario Secco, además de una actividad junto a la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, quien en su alocución ni mención al Presidente; no hay actividades en las que Fernández se vea acompañado por dirigentes que responden al Instituto Patria.

Otra reunión en clave electoral del Presidente fue el que mantuvo con ministras y funcionarias albertistas del Gobierno. “Sirvió para revitalizar políticamente al grupo de funcionarias más cercanas a Alberto”, sintetizaron en Casa Rosada ya adelantaron que se encuentran trabajando en una agenda de trabajo para los próximos meses vinculada a la gestión y con clave electoral. Allí estuvieron, entre otras, Gabriela Cerruti, Vilma Ibarra, Victoria Tolosa Paz, Carla Vizzotti, Raquel “Kelly” Olmos, Ayelén, Cecilia Todesca Bocc, Cecilia Nicolin, Yanina Martínez y Cecilia Gómez Mirada.

Una vez finalizada esta agenda de política exterior, Fernández volverá al campo doméstico. Seguirá con visitas por las provincias para inaugurar obras, buscará mantenerse como protagonista de cara al año electoral mientras junto a sus socios Cristina Kirchner y Sergio Massa resuelven el futuro del Frente de Todos y la estrategia electoral. Posiblemente, en febrero haya un Congreso del Partido Justicialista y se especula con una nueva reunión de Fernández con gobernadores. Mientras tanto, en el Congreso se desarrollarán las sesiones extraordinarias en el Congreso con el juicio político a la Corte Suprema como principal atractivo.