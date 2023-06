Capitanich, sobre el tratamiento mediático del caso Cecilia: “No se puede manipular todo el tiempo”

En medio de la investigación por la desaparición y el posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, el gobernador de Chaco salió a desmentir las declaraciones del fiscal de la causa.

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, hizo una conferencia de prensa para desmentir las declaraciones del fiscal que investiga la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida en la ciudad chaqueña de Resistencia, desde el 2 de junio. “Esto es falso de falsedad absoluta”, dijo el mandatario con una copia de la nota publicada en La Nación en la que se señala que “el fiscal no descarta una llamada” entre él y Emerciano Sena, ex candidato a diputado provincial y padre de César -ex pareja de la joven-, ambos detenidos. “No se puede manipular todo el tiempo”, reclamó.

“Por lo que tenemos conocimiento existía un vínculo estrecho entre el gobernador y Emerenciano Sena, por lo cual podría existir alguna llamada o mensaje entre ellos, pero el contenido no lo puedo aseverar”, dijo Cáceres Olivera a LN+. En la nota, publicada esta tarde, aseguran que no figura una llamada de este tipo en el expediente y, también, que el fiscal remarcó que tendrán que esperar el resultado del peritaje de los teléfonos para verificar la información, cuyo contenido de la mensajería instantánea de los imputados podrían conocerse entre hoy y mañana.

Sin embargo, en la noche de este martes, Capitanich salió a desmentir esa información: "No se puede todo el tiempo manipular, tengo el cuero duro de la política. He soportado todo tipo de ataques. Vejámenes de todo tipo de naturaleza, pero esto, por favor, no inventen", reclamó. Además, señaló que la misma información transmitió ya el abogado de parte. "Por lo tanto, me exime de decir otra vez esto", cerró y pasó a otro tema.

En La Nación, además, señalaron que en la capital provincial "circula una versión" que indica que Sena padre se habría comunicado con el gobernador para decirle: “Negro [así lo llamaba al gobernador], la negra [su esposa, Marcela Acuña, que también está detenida] se mando una cagada”.

En la jornada de este martes, en tanto, el Poder Judicial provincial confirmó en un comunicado que los restos hallados en el río Tragadero durante uno de los rastrillajes por el presunto femicidio de Strzyzowski son humanos, en tanto "pertenecen a una única persona adulta". Eso es lo que quedó establecido en el informe interdisciplinario de antropología, medicina y odontología elaborado por integrantes del Instituto de Medicina y Ciencias Forenses.

De acuerdo al documento que publicaron en su página web, como las muestras están "multifragmentadas y calcinadas" no pudieron determinar sexo, edad precisa ni causa de muerte. Próximamente se llevará adelante el análisis genético y, en caso de obtener ADN, "se realizará el cotejo con el perfil genético de los progenitores y/o familiares de Cecilia", explicaron.

Por la desaparición y el presunto asesinato, al momento, están detenidas siete personas, entre ellas César Sena -expareja de Cecilia- y sus padres Emerenciano Sena y Marcela Acuña. Más temprano, fuentes judiciales confirmaron que se encontró también una mancha de sangre humana en un colchón que había sido regalado por la familia Sena a un vecino del barrio Emerenciano cuatro días después del presunto femicidio.

Tanto Sena padre como Acuña son dirigentes del movimiento piquetero provincial que preveían disputar cargos para Diputados y para la intendencia dentro del Frente Chaqueño, que decidió anular las precandidaturas cuando se conocieron los hechos a pocos días de las elecciones.