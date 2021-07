"Pasaron 4 años de impunidad": nuevo aniversario del caso Santiago Maldonado

En diálogo con El Destape Radio, el militante por los derechos humanos pidió que se retome la investigación como desaparición forzada.

Sergio Maldonado habló en el contexto de los 4 años de la desaparición y muerte de su hermano, Santiago Maldonado, que se cumplen este domingo 1 de agosto . En diálogo con El Destape Radio, indicó que "la causa de Santiago está paralizada en la Corte Suprema desde marzo del año pasado" y destacó que "la muerte de Santiago se tiene que investigar como desaparición forzada".

"Pasaron 4 años de impunidad", aseguró el militante por los derechos humanos y marcó que "nunca se hizo una reconstrucción de lo que pasó". Además, ratificó su pedido de un juez imparcial en la causa, debido a que "hasta que la Corte no se expida sigue estando (Gustavo) Lleral que fue el mismo que dijo que Santiago se había ahogado solo".

Maldonado explicó que "la gente piensa que cuando aparece un cuerpo deja de ser desaparición forzada pero hay que aclarar que eso no cambia la carátula, lo que hace es que la condena sea superior, por eso, muchas veces, los cuerpos no aparecen". En este sentido, indicó existe "un conjunto de hechos que se derivan de lo mismo" y entre ellos citó "la desaparición forzada de Santiago, el hallazgo, la difusión de la foto del cuerpo, las escuchas a mi teléfono y el espionaje que me hicieron".

Asimismo, dijo que se enteró gracias a El Destape "que el secretario de Macri tenía anotado que el juez Lleral era propio". "Todos los jueces de este caso son responsables de que estemos como estamos", señaló e indicó que la investigación "está detenida desde noviembre del 2018".

Por otro lado, se refirió al escándalo por el envío de armas a Bolivia que involucra directamente al Gobierno de Mauricio Macri y admitió que "no es nuevo, era algo habitual al menos durante el Gobierno cuando estaba (la exministra de Seguridad, Patricia) Bullrich". El hermano del joven artesano consideró además que por "no haber hecho una investigación como corresponde sobre la Gendarmería, hoy sea noticia lo que sucedió con Bolivia".

El caso de Santiago Maldonado

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 en un contexto de protesta social cuando oficiales de la Gendarmería Nacional persiguieron y reprimieron en un operativo ilegal a integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof de Cushamen, en Chubut, que habían cortado la Ruta 40. Recién 78 días después, el 17 de octubre de 2017, el cuerpo fue encontrado río arriba del lugar en el que lo habían visto por última vez.

El caso Maldonado fue paradigmático de la violencia estatal como respuesta a las protestas sociales durante el gobierno de Mauricio Macri, encabezada por la entonces ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich. La familia de Santiago sigue sin tener una respuesta seria del Estado. La causa está estancada en las demoras causadas por excusaciones reiteradas y disputas de competencia, idas y vueltas a la Corte Suprema de Justicia