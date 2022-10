Macri, espeluznante en su libro sobre Santiago Maldonado: "Parecía haberse esfumado"

En su reciente publicación "Para qué", el expresidente repasa la desaparición y muerte del artesano en Chubut. Y cuenta: "Fue uno de los momentos clave de mi gobierno".

"Maldonado parecía haberse esfumado". Fue una de las conclusiones de Mauricio Macri en su reciente libro "Para qué" (Editorial Planeta) sobre la desaparición y muerte del artesano en Chubut. El expresidente dedica parte de su libro a analizar su gestión como mandatario del país entre 2015 y 2019 y repasa el caso al que considera "uno de los momentos clave" de su gobierno.

Llega allí luego de hacer un repaso por varios de sus ministros. Fue muy elogioso con su ministra de Seguridad, Patricia Bullirich, a quien destaca porque "demostró tener todas las cualidades para conducir un área tan compleja".

"Más allá de la eficiencia que mostró en su trabajo, en muchos momentos su voz se impuso en el campo de las convicciones. Por ejemplo, durante la búsqueda de Santiago Maldonado, el joven artesano cuya desaparición fue denunciada a principios de agosto de 2017. Maldonado parecía haberse esfumado tras la intervención de efectivos de la Gendarmería Nacional al liberar un piquete violento sobre la ruta 40 en la provincia de Chubut", repasa el exmandatario.

El líder del PRO relata cómo vivió desde su lugar la desaparición de Maldonado. "De pronto, comenzamos a recibir una acusación infame: el kirchnerismo y sus socios en los organismos de derechos humanos sostenían que desde el Gobierno se había implementado la práctica llevada a cabo durante la dictadura militar de la desaparición de personas".

"A su vez, desde la política se alzaban voces presionando para que descomprimiéramos las protestas y los reclamos relevando a la cúpula de la Gendarmería y exonerando a los oficiales que habían estado involucrados con las acciones en la ruta 40", escribe el expresidente (o su ghostwriter, Pablo Avelluto). Reconoce Macri: "Fue uno de los momentos clave de mi gobierno".

Asimismo, en el libro, luego de apoyar a Bullrich también cuenta su respaldo a la Gendarmería: "Me cuesta creer en la inocencia de las denuncias y los intentos por descabezar a la Gendarmería. Para mí, fue un punto de inflexión. Si yo no los defendía, si abandonaba el principio de inocencia de los gendarmes, mi liderazgo y nuestra autoridad moral a la hora de pedirles que continuaran arriesgando sus vidas contra los peores criminales se iba a perder".

"Decidí que hasta que alguien aportara una prueba concreta que demostrara la participación de algún gendarme, ninguno iba a ser desplazado de la fuerza. Patricia estuvo completamente alineada con mi decisión", afirma Macri y así se hace cargo en un 100% de la actitud que tomó la ministra en esa causa. Según su versión, fue él quien dio las órdenes de apoyar a los gendarmes. Continúa el expresidente: "Nadie sería sancionado en la Gendarmería hasta tanto no contáramos con evidencias concretas que indicaran algún grado de vinculación con lo ocurrido con Maldonado.

Macri cierra ese relato -su relato- del caso así: "Después de dos meses y medio de búsqueda, el cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado en el río Chubut. La autopsia señaló que había fallecido ahogado. Quienes nos acusaron y acusaron a la Gendarmería jamás pidieron disculpas ni se retractaron de sus infamias".

Sin embargo, la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado está abierta y se debe continuar con la investigación. Hace 15 días se expidió la Corte Suprema, que rechazó pedidos de la familia hasta que haya sentencia definitiva. En diálogo con El Destape, la abogada de los Maldonado, Verónica Heredia, explicó: "La Corte dice que como no hay sentencia definitiva, no responde, porque la principal exigencia para que se expida es que tiene que haber sentencia. A veces hay excepciones, pero esta vez no. Eso quiere decir que no hay nada definitivo. No hay sentencia definitiva".

Heredia argumentó ante este portal: "Al decir no hay sentencia definitiva, lo que nos dice es que hay que ejecutar, cumplir la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que lo que nos dijo es que debía designarse un juez y que había que llevar adelante las pruebas, la reconstrucción de los hechos, ampliar indagatorias, los peritos, y todo lo que no se tuvo en cuenta. La Corte Suprema no dijo que no teníamos razón".

Quien debe designar un juez en la causa es la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que ejerce la superintendencia del juzgado que tiene la causa. "Hay que buscar lo definitivo: cómo, cuándo y dónde murió Santiago. Hay un montón de cosas para hacer", concluyó Heredia.