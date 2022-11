Tras el reposo, Alberto Fernández retomará los viajes la próxima semana

El Presidente suspendió este miércoles un viaje a Corrientes tras su episodio gástrico que sufrió en medio de la cumbre del G20. Se volverá a subir a un avión para ir a San Luis el jueves próximo.

El presidente Alberto Fernández se volverá a subir a un avión la semana próxima. Será en un viaje a San Luis. Sucede luego del episodio gástrico que sufrió en plena gira del G20. Este miércoles tuvo que suspender un vuelo a la provincia de Corrientes.

Si bien la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, confirmó en conferencia de prensa hoy que el mandatario "se encuentra en perfecto estado de salud", Fernández aún se está recuperando. "Se va reponiendo de a poco", cuentan desde su entorno. El Jefe de Estado sufrió un cuadro de gastritis erosiva con signos de sangrado en medio de su viaje a Bali. El mandatario argentino estuvo internado algunas horas.

Su agenda se basa desde el martes en reuniones en la Casa Rosada. El martes estuvo con el jefe de Gabinete Juan Manzur y con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Ayer recibió a los referentes del movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro y Emilio Pérsico, con quienes almorzó. Y luego a los intendentes de Ituzaingó, Alberto Descalzo, de Berazategui, Juan José Mussi, y al diputado nacional y ex jefe comunal de Florencio Varela, Julio Pereyra.

Hoy llegó alrededor de las 11 de la mañana a Casa de Gobierno. "Adelgazó casi 10 kilos en el último tiempo, se lo bastante más flaco", cuentan a El Destape quienes lo frecuentan. No asistirá a la marcha de esta tarde en homenaje a Hebe de Bonafini en Plaza de Mayo.

A partir del lunes retomará su agenda normalmente. Ese día inaugurará la puesta en valor de la estación La Plata de la línea Roca junto al ministro de Transporte, Alexis Guerrera. Aquella en la que Brad Pitt filmó escenas para la película "Siete años en el Tibet".

El jueves se volverá a subir a un avión. Irá a San Luis a entregar viviendas. El dato del vuelo toma relevancia tras la información que reveló el periodista Roberto Navarro, quien contó que el mandatario toma anticoagulantes por un tema de salud. La medicina recomienda que al ingerir ese tipo de remedios no es recomendable hacer viajes en avión, aunque hace foco sobre todo en los vuelos de larga distancia. "Si está controlado con los estudios INR que se hacen en este tipo de casos y con los anticoagulantes modernos y los aviones actuales no debería tener ningún tipo de problemas con los viajes, ni corta ni larga distancia", explica una médica especializada a este portal. Y agrega que "a un anticoagulado este tipo de estudio debería darle de 2 a 3". Navarro contó que al mandatario le dio 6.

Por su parte, Cerruti trató de bajarle el tono a la preocupación: "Hizo reposo hasta el martes. No haber ido a Corrientes no tiene nada que ver con su salud. La invitación fue a último momento y no pudo ir. Mañana tenemos una inauguración de un centro de infancia", detalló la portavoz. Y destacó: "Fue un episodio que ya fue superado, está en la misma situación de la que estaba antes".

Esta semana se suspendió el viaje que Fernández tenía a México, donde había sido invitado por su par Andrés Manuel López Obrador. La cumbre de la Alianza del Pacífico igualmente la postergó el mandatario mexicano. Los próximos viajes pactados al exterior de Alberto serán Uruguay y Brasil. Vuelos cortos. Uno a la cumbre del Mercosur en Montevideo, el 5 y 6 de diciembre. Y otro será para la asunción de Lula, que asume el 1º de enero.