Cerruti contó cómo el Gobierno enfrenta a los "sectores que buscan generar una devaluación"

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, destacó que el Gobierno tiene una "responsabilidad enorme" en estos momentos en que "hay sectores que buscan generar una devaluación" porque en esas situaciones "sacan sus ganancias" en detrimento de la "mesa cotidiana" de los argentinos.

"Tenemos una responsabilidad enorme frente a cada situación en la cual siempre hay sectores que especulan, que buscan generar una devaluación y una crisis porque están los famosos sectores en donde cuando peor mejor y sacan sus ganancias", sostuvo Cerruti en una entrevista que concedió este mediodía Radio 10. La portavoz remarcó que hay que "actuar siempre con muchísima responsabilidad" y agregó: "Cuando hablamos de calmar, tranquilizar, estamos hablando de algo muy profundo porque sabemos el precio que tiene para la gente, para la mesa cotidiana, cuando se profundizan las crisis".

En tanto, Cerruti sostuvo que los integrantes de la coalición oficialista observan un rumbo positivo "si la macroeconomía está bien" y si se continúa "con los números de crecimiento increíbles" que se registran, por ejemplo en la capacidad industrial instalada y el "récord" de exportaciones. También, remarcó las cifras que muestran la "caída del desempleo" y la "reactivación en las provincias". "Ahora, si tenemos todo esto y no logramos que los salarios le ganen a la inflación, ahí seguimos teniendo una herida y la tenemos que resolver", remarcó.

En esa dirección, manifestó que el gobierno nacional está "comprometido en sostener esa matriz de crecimiento y viendo de qué manera acomodar precios y salarios para que los salarios le vuelvan a ganar a la inflación".

Consultada sobre la relación entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo: "Ellos dialogan todo lo que hay que dialogar en los temas que hay que ponerse de acuerdo y a veces dialoga el Presidente y a veces dialoga Sergio Massa y a veces dialogan entre otros funcionarios". Asimismo, describió que "además de que coordinan y el Presidente es el presidente y el ministro es el ministro y ambos son parte del Frente y son amigos, tienen una relación cotidiana muy fuerte y muy estrecha".

Cerruti evaluó que "no es un momento para pensar en protagonismos o fotos" sino "un momento de entrega y de que todo salga bien, porque la gente necesita que todo salga bien". Sobre esto, aseveró: "El Presidente no es una persona a la que le interese el show, la foto, el protagonismo sino que es una persona de diálogo, del consenso, del protagonismo y del trabajo en equipo".

Por otra parte, la portavoz fue consultada sobre las declaraciones del embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, ayer en el Consejo de las Américas, donde les pidió a los políticos hacer "una coalición ahora y no para la elección 2023". A lo que respondió: "Con (Donald) Trump no les está yendo tan bien allá así que empecemos por casa para armar coaliciones. Es muy fácil opinar sobre otro país pero la situación de cada país sabe uno cómo la maneja", respondió y señaló que, "sin dudas, tenemos que tener acuerdos en los grandes temas y se buscan en el Parlamento, en el Consejo Económico y Social, y en el momento de pandemia". Y cerró: "Me parece que hay que tener más cuidado cuando se opina sobre otros países".