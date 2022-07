Carolina Losada y Naidenoff dieron detalles de su relación: "Con mucha pasión"

Ambos además hablaron de la tragedia que vivió Naidenoff por la muerte de su hijo y su esposa por inhalación de gas.

Los senadores Carolina Losada y Luis Naidenoff hablaron del romance que mantienen desde hace meses. El radical contó que vio el vínculo como una oportunidad después de la tragedia que sufrió por la muerte de su esposa y su hijo por inhalación de monóxido de carbono en 2018. La vicepresidenta del Senado recordó cómo fue que iniciaron la relación frente a un periodista.

"Me enamoré y apuesto a lo que siento, además de agradecer a la vida por darme la posibilidad de conocer a Carolina. Compartimos valores, es como que aparecer una persona como regalo de la vida y parece que la conocés desde siempre, esas cosas locas y gratificantes que tiene el amor. El secreto va por tener mucha pasión, mucha entrega y vivir intensamente, sobre todo, con alegría. Los dolores no te impiden disfrutar, sonreír y avanzar", señaló Naidenoff.

Luego mencionó que encontró en la política en general mucho respeto frente a la tragedia que sufrió en su vida.

Losada contó cómo se conocieron: "Me lo dijo frente a un periodista"

La dirigente radical que ganó las elecciones por Santa Fe contó que Naidenoff mostró sus intenciones de salir con ella cuando estaban manteniendo una reunión y un periodista se acercó para sacarles una foto. En ese momento, él dijo que se iban a casar. "Nos cuidamos mutuamente. La verdad que no tengo ni siquiera registro de cómo fue. Sinceramente", recordó Losada, quien hace poco tiempo terminó su vínculo anterior que duró 17 años.

"Ah, sí, eso fue, yo lo miré así como diciendo… Estábamos en un lugar, en un evento, sale un periodista y nos ve, estábamos hablando de laburo y muy seriamente además. Y sale este periodista y dice '¡ah bueno ! ¡Qué foto! La vicepresidente del Senado con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical'... y qué sé yo. Entonces yo lo miro y digo: 'no, no, pará, pará, no mezclemos las cosas'. Y él ahí dijo 'lo que pasa es que ella todavía no lo sabe, pero ella se va a casar conmigo'. Yo lo miré como diciendo '¿perdón?' (Risas) Me reí, pero…de qué está hablando. Me corrí, 'bueno, no', dije", rememoró.

Losada además habló de la tragedia que sufrió Naidenoff por la muerte de parte de su familia. "Yo creo que cuando han pasado cosas en la vida de las personas como las ha pasado él, todos hemos tenido algo en nuestra vida, pero a él le ha tocado una situación muy dura, llega un momento en el que lo único que querés es ser feliz y no te importa qué diga el otro", señaló.

"No te importa nada más que hacer las cosas bien y ser feliz. Creo que él es una buena persona, con valores que a mí me encantan. Yo no podría enamorarme de una persona con quien no comparta los valores. Y él es una persona con convicciones, es una persona honesta y me parece que esos son puntos muy importantes en la política. Que no son tan frecuentes quizás, pero hay personas así también en política. Y yo cuando estaba fuera de la política tenía la peor imagen de los políticos y metía a todos en la misma bolsa como muchas veces hace la gente ahora con todos", agregó.