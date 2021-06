Carnes: el gobierno cruzó a la SRA por las amenazas de un nuevo paro

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el ministro de Agricultura Luis Basterra indicó: "Una medida de fuerza hoy no la visualizamos como el camino para resolver el conflicto de la mesa de los argentinos”.

El ministro de Agricultura, Luis Basterra, se refirió a los anuncios de este martes sobre carnes y le contestó a la Sociedad Rural: “Todos los actores, desde los productores, los gremios y los exportadores, coincidieron que es necesaria la intervención del Estado”.

En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario indicó: “Habiendo dejado que el mercado funcione por sí mismo, se tuvo un aumento de la carne exorbitante, mucho mayor a la inflación. El presidente fue claro diciendo que no es un problema ideológico cerrar las exportaciones sino ejercer el poder que tiene el estado de garantizar el abastecimiento interno. No hay posibilidad de que se produzca si no tienen rentabilidad las empresas”.

En ese sentido, Basterra aseguró: “Quedó claro que acá se requiere un esfuerzo compartido, ante una situación de una fuerte demanda externa que permite posicionar los productos argentinos y generar divisas. Hay medidas de corto, mediano y largo plazo. En el escenario que estamos es que hace 30 años los indicadores de productividad están estabilizados. Va a demorar dos o tres años para que se note un cambio real en los índices. aumentar de 63 a 65, 67 de extracción que se puede llegar entre 5 y 6 años”.

Además, afirmó: “El costo de materias primas están altos y muchos han optado al engorde con pastura que no están ligadas al dólar. Esto demora más tiempo y genera una menor oferta. China es una demanda más que interesante, suma determinadas categorías que antes no tenían mucho valor. Cuando una vaca termina su ciclo reproductivo, si no era una vaca bien terminada no tenía mercado en argentina. Hoy ese producto tiene posición en oriente”.

Asimismo, el formoseño subrayó: “Los chinos están creciendo a razón de una Argentina por año entrando a clase media y su hábito de consumo va a ligándose al consumo de carne bovina. La prioridad es garantizar el alimento en la mesa de los argentinos y en esto hubo consenso ayer”.

Ante las declaraciones vertidas esta mañana en El Destape Radio por Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, donde no descartó una medida de fuerza, Basterra dijo: “Son las cuestiones que tiene cada entidad de administrar la relación entre su condición y sus asociados. Estamos convencidos que la forma de resolver esto es a través del dialogo. Una medida de fuerza hoy no la visualizamos como el camino para resolver el conflicto de la mesa de los argentinos”.

Pese al anuncio, la Sociedad Rural no descarta medidas de fuerza

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, se refirió al anuncio realizado el martes sobre los acuerdo de la carnes y descartó que haya habido consenso al afirmar que se trato de "una decisión del Gobierno", a la vez que no descartó medidas de fuerza: "No coincidimos porque somos defensores del libre comercio".



En declaraciones a El Destape Radio (FM 107.3), el dirigente agrario dijo: "El negocio ganadero del primer semestre de 2020 fue muy malo. A fines de 2020 comenzó a repuntar. No soy quien para decir qué es caro y barato. Lo que está flaco es el bolsillo de los argentinos y eso se siente, no solo en la carne".

Asimismo, Pino destacó: "Ayer le dijimos al Presidente que lo que podemos aportar que es más y mayor volumen de producción para que los precios se liberan".