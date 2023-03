Juicio a la Corte: el Congreso vuelve a citar a Stornelli como paso previo a pedir su desafuero

La Comisión de Juicio Político convocó a 6 testigos para el próximo martes a las 13 en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. Además del fiscal procesado, que ya cuenta con un faltazo, se citó a Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal, y al abogado Marcelo Mazzeo, quienes reconocieron públicamente la veracidad de los chats que intercambiaron con el ministro Marcelo D’Alessandro.

La Comisión de Juicio Político volvió a citar como testigo al fiscal procesado Carlos Stornelli en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. La convocatoria es para el próximo martes a las 13. Si no concurre, como sucedió el martes pasado cuando se mostró reticente a declarar de forma presencial, el Congreso podrá pedir su desafuero para intentar hacerlo comparecer por la fuerza pública, algo que no será nada sencillo. Además de Stornelli, la comisión llamó a declarar a otros cinco testigos entre los que se destacan Juan Manuel Olima Espel, mano derecha del procurador interino Eduardo Casal, y al abogado Marcelo Mazzeo, quienes reconocieron la veracidad de los chats que intercambiaron con el ministro porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro.

La lista de los testigos convocados por la comisión para el próximo martes a las 13, son:

1. Carlos Stornelli (está a cargo de Fiscalía Federal N°4 de Comodoro Py).

2. Juan Manuel Olima Espel (es secretario de Coordinación de la Procuración General de la Nación. Actúa como mano derecha del procurador general interino Eduardo Casal).

3. Marcelo Jorge Mazzeo (abogado).

4. Sebastián Alberto Garay (Secretaría de Juicios Originarios de Corte Suprema).

5. Guillermo Sebastián Garay (Vocalía del ministro cortesano Horacio Rosatti).

6. Natalia Hilda Monayer (también de la vocalía de Rosatti).

“Si Stornelli no viene tenemos habilitado el procedimiento para pedir el desafuero y traerlo por la fuerza pública. El desafuero se lleva adelante ante el procurador fiscal, ante Eduardo Casal, es un pedido que hacemos desde la comisión en caso de que no venga a la próxima reunión”, indicó la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la diputada Carolina Gaillard, a El Destape.

Además de la notificación a Stornelli de la nueva citación, la comisión también le envió una nota a Casal en la que se le solicita "que se instrumenten los mecanismos para garantizar la presencia del fiscal citado bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de desafuero correspondiente para que concurra por la fuerza pública". En la misma nota se le recuerda a Casal "que sólo se encuentran dispensados de prestar declaración testimonial en forma presencial, en la Comisión de Juicio Político de la HCDN, el Presidente de la Nación, el Vicepresidente, Gobernadores y Vicegobernadores de Provincia". Y que si se le permite al fiscal hacer lo que pretende se estaría violando el reglamento del Congreso y la Constitución Nacional.

El proceso de desafuero de un fiscal se desarrolla en el Ministerio Público Fiscal (MPF). Se trata de un pedido que Stornelli ya tuvo que enfrentar cuando evadió por 8 meses un llamado a indagatoria en el caso D’Alessio. Entonces, el fiscal se escudaba en su inmunidad para no ir a declarar a un tribunal. Eso derivó en un proceso interno que se abrió en el MPF a pedido del primer juez que tuvo el caso D’Alessio, Alejo Ramos Padilla. Fue justamente cuando estuvo a punto de ser enviado a juicio político por decisión de un Consejo Evaluador del MPF, en noviembre de 2019, que Stornelli decidió presentarse en la justicia federal de Dolores. Tras aquella comparecencia, Stornelli terminó procesado.

Ahora, el fiscal procesado vuelve a mostrarse en rebeldía. Esta vez ante el Congreso.

La rebeldía de Stornelli

El martes pasado el fiscal procesado Carlos Stornelli no concurrió a la cita que tenía en la Comisión de Juicio Político. Se amparó en su inmunidad para pedir declarar por escrito. La comisión le dijo que, de acuerdo al reglamento interno, no podía hacerlo a distancia y debía presentarse en el Parlamento. Pero el fiscal dejó en claro que no está dispuesto a ir.

Carolina Gaillard explicó durante la audiencia del martes pasado que Stornelli pidió declarar por escrito haciendo uso de un artículo de la ley del Ministerio Público Fiscal (MPF) que es inoponible porque habla de esa posibilidad cuando se trata de un tribunal. Por eso, dijo Gaillard, no procede esa excepción. “Tiene que venir a declarar de manera presencial. De manera que vamos a citarlo nuevamente”, había adelantado. “Y si no comparece y es testigo reticente deberemos empezar el procedimiento de desafuero para poder citarlo y traerlo a declarar por la fuerza pública”, advirtió la presidenta de la comisión y ahora lo repitió ante una consulta de El Destape.

Este viernes ya se emitió la notificación de la nueva convocatoria y una nota a Casal para que instrumente los mecanismos que garanticen la presencia del fiscal rebelde. Si Stornelli vuelve a desafiar al Parlamento se entrará en una nueva etapa del conflicto.

Para justificar el faltazo de la semana pasada, Stornelli le envió una nota a Casal en la que le dijo que “disiente respetuosamente” con Gaillard y que “la inmunidad de concurrencia detenta innegable jerarquía legal de rango superior a un reglamento interno”. Cualquier interpretación en contrario, resaltó el fiscal procesado por espionaje ilegal, “además de ilegítima, no puede sino ser interpretada como una inaceptable actitud que avasalla la jerarquía Constitucional de dicho Órgano”. Es decir, busca establecer un conflicto de poderes. Hasta el momento los dos jueces citados como testigos (Sebastián Ramos y Alejo Ramos Padilla) concurrieron al Parlamento mientras que la fiscal María Roteta reprogramó su concurrencia pero no reniega de presentarse como Stornelli. En la nota que este viernes le fue girada desde la comisión a Casal también se remarca esta comparación de los comportamiento que tuvieron los otros funcionarios judiciales que fueron citados a declarar.

La citación de Stornelli es producto del testimonio que brindó en la primera audiencia de testigos el juez Sebastián Ramos, quien en plena feria archivó dos denuncias contra el ministro Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti. Ramos,q ue concurrió al Parlamento, dijo que no tuvo más remedio que declarar el archivo por el dictamen que suscribió Stornelli.

Es evidente que al no declarar de manera presencial, Stornelli busca eludir las preguntas que le quieren hacer en el Congreso por su aporte al cierre exprés y en plena feria del expediente donde se tenía que investigar si existe una relación promiscua entre D’Alessandro y Robles.

Los testigos que reconocieron los chats filtrados

Para este martes también fueron convocados Juan Manuel Olima Espel, secretario de coordinación de la Procuración, y al abogado Marcelo Mazzeo. Ambos fueron citados por pedido de los diputados del Frente de Todos ya que ambos han reconocido el contenido de los chats filtrados que intercambiaron con el ministro de Seguridad y Justicia porteño (en uso de licencia) Marcelo D’Alessandro.

El pedido para que se los cite lo hizo el diputado del FdT Rodolfo Tailhade, durante la reunión de comisión de la semana pasada. Para justificar la citación, explicó: “Juan Manuel Olima Espel en redes sociales y luego en un intercambio con la periodista Cynthia García, y el abogado Marcelo Mazzeo, los dos involucrados en la filtración, reconocieron que efectivamente eran conversaciones absolutamente reales”. Se espera que ante la comisión, bajo juramento de decir verdad, ratifiquen lo que dijeron públicamente.

El caso de Olima Espel tiene un especial interés para la comisión de Juicio Político. Es que buena parte del escándalo por la filtración de chats atribuidos a D’Alessandro son sus vínculos con la Corte Suprema dado que la Ciudad era una de las partes en la causa donde están en pugna los fondos de coparticipación. En la última filtración, Olima Espel, que es la mano derecha del procurador interino Casal, le envió a D’Alessandro un dictamen vinculado al tema coparticipación antes de que estuviera subido al sistema.

La confirmación de esa maniobra la dio el propio Olima Espel. La periodista Cynthia García publicó en su cuenta de Twitter una imagen de los supuestos chats de D’Alessandro con Olima Espel y fue el propio Olima Espel el que le corroboró su contenido. “No veo lo impropio de aportar un dictamen firmado, público y presentado ya ante la Corte que, por cuestiones de la pandemia no lo habíaos subido al sistema. Si te fijas, en la página oficial de la Corte, ese dictamen habia sigo presentado varias horas antes”, contestó el funcionario del MPF en su cuenta de Twitter. Así, acaso sin quererlo, confirmó los chats y demolió la coartada de D’Alessandro.

A su vez, el abogado Marcelo Mazzeo fue consultado por el diario Hoy de La Plata por los chats con D’Alessandro y confirmó la veracidad de los mismos: “Son mensajes que nos mandábamos abiertamente porque no teníamos nada que ocultar”, dijo.

Además de Stornelli, Olima Espel y Mazzeo también fueron convocados tres secretarios de la Corte Suprema, dos de los cuales cumplen funciones en la vocalía del presidente cortesano Horacio Rosatti.