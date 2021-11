El gobierno llamó a una conferencia de prensa en medio de la propagación de la nueva variante de COVID

La ministra de Salud encabeza una conferencia de prensa. En Europa retoman las restricciones y cancelan vuelos.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, encabezará este viernes por la tarde una conferencia de prensa desde la Casa Rosada en medio de las explosión de contagios en Europa y de la propagación de la variante Nu del coronavirus. Será a las 17.15, en la Sala de Conferencias de Casa Rosada. Se comunicarán los consensos alcanzados por las autoridades sanitarias de las 24 provincias de la Argentina y del Ministerio de Salud de la Nación.

Luego de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) que se lleva a cabo hoy desde las 8 en el Palacio San Martín, Vizzotti realizará una conferencia de prensa junto a representantes de las carteras sanitarias provinciales para comunicar los consensos alcanzados.

Durante la reunión con las autoridades sanitarias de las 24 jurisdicciones se analizará la actual situación epidemiológica y el avance del plan de vacunación contra la COVID-19, y se abordarán los nuevos desafíos y los próximos pasos a seguir en la campaña.

La nueva y peligrosa variante de coronavirus ya llegó a Europa

La nueva variante Nu de coronavirus llegó a Europa: se confirmó el primer caso de la variante llamada B.1.1.529 en Bélgica. Según informó la empresa de radiodifusión belga RTBF, se trata de una mujer adulta joven que desarrolló síntomas 11 días después de viajar a Egipto vía Turquía. No tenía conexión con Sudáfrica ni con ningún otro país del sur del continente africano. La joven no estaba vacunada, según confirmó Agencia EFE, y presentaba una carga viral elevada en el momento del diagnóstico.

Según los detalles del informe sobre el estado de la mujer afectada, se indicó que desarrolló síntomas parecidos a los de la gripe, pero de una enfermedad grave. No informó ningún contacto de riesgo, excepto en su casa, donde ningún miembro desarrolló síntomas. Sin embargo, está previsto testearlos y se iniciará una investigación en profundidad, debido a la preocupación que genera la propagación de esta nueva variante.

En Bélgica el Gobierno acompañó las restricciones de Francia, Alemania, Italia o incluso los Países Bajos y decidieron prohibir los vuelos desde Sudáfrica. "La Unión Europea ha decidido no aceptar más vuelos desde Sudáfrica, y somos parte de este proceso. No sabemos mucho sobre esta variante. Pero es hora de tomar precauciones. Por eso, como no sabemos, tomamos de inmediato acción ", dijo el ministro de Salud belga, Frank Vandenbroucke, en la conferencia de prensa del comité de consulta.